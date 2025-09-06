urgente24
La periodista Agustina Peñalva denunció a un supuesto acosador

La periodista Agustina Peñalva denunció por acoso a una persona llamada Walter Graciano. Según Noticias Argentinas, reveló que irá a la policía con los datos.

06 de septiembre de 2025 - 08:16
Agustina Peñalva.

La periodista y locutora Agustina Peñalva interrumpió su streaming habitual 'Plumas Negras' para denunciar a un supuesto acosador, a quien identificó como Walter Graciano. Ella anunció que se dirigía de inmediato a una comisaría para radicar la denuncia formal.

Peñalva relató que el acoso comenzó hace 2 semanas, cuando el hombre se le acercó en un restaurante, e inició su ofensiva.

Según Noticias Argentinas, la periodista -que es una referente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro- constató que el individuo también contactó a su manicura para pedirle su número de teléfono y dirección, y que además le envió múltiples mensajes "bastante fuertes" por Instagram.

El hecho que precipitó la denuncia ocurrió en su gimnasio (un local de la cadena Sport Club), donde el hombre, a quien reconoció del restaurante, la "interceptó" mientras entrenaba.

Esta persona se inscribió días atrás, según constató la denunciante, y que el personal le confirmó que "él entra y sale a la hora que yo entro y salgo para toparse conmigo".

"Yo vivo muy cerca del gimnasio y la situación es compleja", afirmó Peñalva, quien teme que el acosador sepa dónde vive.

La periodista decidió hacer pública la identidad del hombre antes de ir a la policía: "No sé si está en la puerta o no está en la puerta".

"Me siento rezarpada. Las denuncias públicas a veces suman más que las de la comisaría y por lo menos la cara de este tipo está acá", explicó a su comunidad.

