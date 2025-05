Por insultarlo, Riquelme no acreditará más a Gabriel Anello en Boca

Tras esto, Boca detectó que de las acreditaciones otorgadas al periodista, una de ellas era utilizada por su pareja Paula Seminara (representante del macrismo en la Asamblea de Boca), una por su hijo y otra para el técnico radial. Incluso, al realizar actualmente sus transmisiones desde el estudio de Mitre, el club redujo las credenciales solo para el técnico, reveló Doble Amarilla.

PORINSULTARLORIQUELMENOACREDITARAMASAGABRIELANELLOENBOCAFOTO3.jpg Juan Román Riquelme decidió no acreditar más al periodista deportivo y relator Gabriel Anello en Boca por insultarlo.

La respuesta de Juan Román Riquelme a los dichos de Gabriel Anello

“De las acciones legales se van a ocupar los abogados”, confirmó el presidente de Boca en diálogo con Argenzuela este jueves en C5N. “Yo puedo odiar a alguien si lo conozco. A esta persona no la conozco, sé que es periodista y nada más”, agregó.

Luego, continuó: “Para mí hay cosas que son importantes como ser respetuoso, eso me enseñaron. Cuando digo que desde los 18 vivo así es lo que me tocó. Mi familia se acostumbró a que cada día vivimos así y por otro lado aprendimos a disfrutarlo”.

“Mi hija Lola me dijo que me tenía que llamar, que estaba estudiando y que recibió unos audios de un hombre que hablaba de mí. 'Yo te quiero decir que trabajes tranquilo y que sos el negro más lindo del mundo' me dijo”, contó Riquelme, sobre una conversación que mantuvo con su hija menor.

Por otro lado, Riquelme reconoció que está “acostumbrado” a atravesar por este tipo de situaciones. “Desde los 18 años vivo así. Me pasan cosas normales como a todo el mundo. Yo soy de Don Torcuato y tengo una manera simple de vivir la vida”. “Jugar con el equipo de mi vida me trajo felicidad y otras cosas que me vendan todo el tiempo como un malo porque nunca he transado con nadie”, indicó.

“Los abogados del club se van a ocupar y tendrá que aclarar las cosas. No vivo del puterío. Nosotros seguiremos trabajando y cuidando a nuestro club”, manifestó el mandamás “Xeneize” y completó: “Cómo me va a sorprender si en plenas elecciones se metieron en la casa de mi hermano y le sacaron la computadora de la hija”.

Gabriel Anello sobre Juan Román Riquelme

En la mañana de este último martes 06/05 en X, Gabriel Anello dio una señal de lo que podrían ser sus dichos luego en Radio Mitre. “A los marrones y mentirosos no los respeto, fui muy claro, Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios Mi problema es personal con Riquelme. Y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia. Saludos”.

Finalmente, Anello está en el centro de la polémica por sus dichos contra el presidente de Boca Juniors: “Muchachos ya terminamos con el curro del INADI. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Yo tengo una cultura en donde los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”.

Además, apuntó contra colegas y siguió disprando contra el ex número 10: “Yo no soy Martín Arevallo, no soy Marcelo Nasarala ni los pelotudos esos que ustedes están acostumbrados a tratar. A mí me sobra calle y me sobran huevos... Yo no soy anti Boca. Yo soy anti Riquelme. Respeto muchísimo a Boca, al que no respeto es al negro Riquelme. Al verdulero, al ignorante, al burro”.

Luego, publicó un tuit contestándole a El Canciller que luego borraría: “Es que el Inadi no existe más maestro Lo usaban los Kukas para apretar gente”.

Rápidamente polémica en el mundo Boca (y fuera)

Con velocidad, los dichos del periodista calaron hondo en el mundo Boca. Muchos en redes sociales comenzaron a repudiar los dichos de Anello y será interesante ver cómo continúa todo en las próximas horas.

No hay hincha de Boca que a esta altura no reconozca que la gestión de Riquelme tiene deficiencias. Pero da la impresión que lo de Anello podría haber cruzado un límite.

Este último martes 06/05 el abogado del club Walter Krieger, dio a conocer su punto de vista: “Hay cuestiones de determinados comunicadores que no se pueden tolerar. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero cuando de la opinión se pasa a un trato discriminatorio tiene consecuencias legales”, había dicho.

