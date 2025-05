Una nube espacial gigantesca se escondía cerca de La Tierra y recién ahora la ven

El hallazgo fue publicado el 28 de abril en Nature Astronomy por un equipo liderado por Blakesley Burkhart, de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. Hasta ahora, las nubes moleculares cercanas se detectaban por su contenido en monóxido de carbono (CO), un gas que emite radiación detectable con telescopios. Pero Eos tiene tan poco CO que era prácticamente invisible con esos métodos tradicionales. La vuelta acá fue usar datos en ultravioleta lejano para buscar la verdadera estrella del show: el hidrógeno molecular (H), que compone la mayor parte de estas nubes pero que no emite luz cuando está frío.