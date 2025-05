5 alimentos ricos en proteínas de origen vegetal que la gente desconoce

En un artículo de la Clínica Mayo sobre proteínas vegetales incluyen al edamame entre los ejemplos de fuentes de proteínas vegetales procedentes de alimentos integrales.

Pero, ¿Cuánta proteína tiene el edamame? Una taza (155 gramos) de edamame cocido proporciona alrededor de 18,5 gramos de proteína, detalla Healthline.

Guisantes

Otro alimento de origen vegetal que está repleto de proteínas son los pequeños guisantes. La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que 100 gramos de guisantes crudos contienen 5,4 gramos de proteínas.

"Una ración media de guisantes (150 gramos) tiene tanta proteína como un huevo entero", destacan.

Los guisantes además son ricos en fibra, tienen gran cantidad de vitaminas (como vitamina A, vitamina B y vitamina K), aportan fósforo, calcio, magnesio y potasio, y contienen ácido fólico.

Garbanzos

Otra de las legumbres recomendadas para obtener proteínas son los garbanzos.

De acuerdo con la Federación Española de Nutrición los garbanzos "poseen un alto contenido de proteína de origen vegetal". Por cada 100 gramos de garbanzos hay 5 gramos de proteínas.

No sólo eso, "entre los minerales es fuente de calcio y posee alto contenido de hierro, magnesio, potasio, fósforo. En el contenido de vitaminas destacan la vitamina E, tiamina, niacina y folatos", agregan.

Lentejas

Las lentejas son una estupenda fuente de proteínas de origen vegetal: 18 gramos por una taza cocida de lentejas.

Tara Collingwood, dietista deportiva certificada, MS, RDN, CSSD, LD/N, ACSM-CPT, dijo a Eat This, Not That, que las lentejas además son "ricas en hierro, folato y fibra, un alimento básico para vegetarianos".

Las lentejas ayudan a prevenir la anemia, mejoran la salud cardiovascular y digestiva, y pueden ayudar a tener un cerebro sano.

Nueces

Las nueces son uno de los mejores frutos secos para comer y obtener proteínas.

Medical News Today detalla que, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por 100 gramos de nueces se obtienen 15,23 gramos de proteínas.

Este fruto seco es fabuloso no sólo por su contenido de proteínas, sino que además ayuda a reducir el colesterol, regular el azúcar en sangre, potenciar la memoria, dormir mejor, e incluso mejorar la función sexual.

