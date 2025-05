5 alimentos súper ricos en proteínas muy recomendados

El sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) le pidió a Tara Collingwood, dietista deportiva certificada, MS, RDN, CSSD, LD/N, ACSM-CPT, también conocida como "La Diva de las Dietas" y coautora de "Flat Belly Cookbook for Dummies", que recomendara superalimentos con un contenido proteico sorprendentemente alto.