Lo que come un cardiólogo de Harvard para cuidar su propio corazón

¿Qué comer para cuidar el corazón?

La dieta juega un papel crucial para tener una buena salud en general, especialmente en lo que respecta a la salud del corazón.

Una de las mejores maneras de reducir las probabilidades de tener problemas cardíacos es comer bien y de forma saludable.

Esta también es una de las recomendaciones más comunes de los cardiólogos a sus pacientes y es uno de los hábitos que algunos afirman que practican.

El Dr. Jona Ludmir, cardiólogo de cuidados críticos del Hospital General de Massachusetts de Harvard, es uno de los médicos que tiene por hábito cardiosaludable comer de manera sana.

Él cuenta en un artículo publicado en Harvard Health: “Mi interés por la nutrición surgió gracias a mi cuñado, Avner. Él ya había adoptado una dieta a base de plantas y era un ávido atleta de resistencia que participaba en maratones y ultramaratones. Me animó a leer 'El Estudio de China', un éxito de ventas que exploraba los beneficios para la salud de una dieta integral a base de plantas”.

Y continúa: “Después de eso, me sumergí en lecturas e investigaciones similares. Me quedó claro que una dieta basada en alimentos naturales y sin procesar, con verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos, es fundamental para una vida saludable”.

“Dos de mis libros de cocina vegana favoritos son The Oh She Glows Cookbook y The Forks Over Knives Cookbook . Mis platos favoritos incluyen hamburguesas de lentejas caseras, tazones energéticos (arroz, frijoles, batatas y verduras) y batidos de desayuno (leche de almendras, plátano congelado, espinacas, semillas de chía, mantequilla de almendras y avena)”, agregó.

Por ejemplo, la avena, es uno de los alimentos que la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) también recomienda para tener una buena salud cardíaca.

“Estudios exhaustivos han asociado la avena y la harina de avena con numerosos beneficios para la salud del corazón, como la reducción del colesterol (tanto el colesterol total como el colesterol LDL "malo") y la ayuda para controlar el peso”, detallan.

Otras recomendaciones para cuidar el corazón

Además de seguir una dieta saludable, hay otras acciones que hay que tomar para tener corazón sano. La Asociación Americana del Corazón recomienda lo siguiente:

Realizar ejercicio físico

Dejar el tabaco

Dormir bien

Controlar el peso corporal

Controlar el colesterol

Controlar el azúcar en sangre

Controlar la presión arterial

