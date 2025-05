Respira Vicentin: Del borde del abismo a un inesperado salvataje

Por su parte, los contratos fueron firmados bajo la modalidad de fasonado, lo que implica que la empresa presta su capacidad industrial para la molienda sin ser titular de la mercadería.

El salario como prioridad

En ese marco, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo celebró el pacto y manifestó que "la medida permite mantener la paz social y sostener las plantas operativas mientras continúa el proceso concursal". De manera continuada, el gremio señaló que se trata de "un paso concreto que devuelve previsibilidad y defiende los puestos de trabajo".

En paralelo, se concretó el pago del 20% del salario de marzo, y los interventores se comprometieron a anunciar este lunes (12/05) la fecha del próximo desembolso, estimado entre un 30 y 40% del sueldo de abril. Además, solicitaron a las compañías participantes que se involucren para completar el pago a los trabajadores.

image.png Procuran normalizar pago de sueldos.

Según el secretario general de SOEA, Daniel Succi, hay "expectativa" de que el pago se efectúe esta misma semana. Sobre esa línea, destacó el esfuerzo conjunto entre la Justicia, el Estado y las compañías privadas para evitar la quiebra de una de las firmas más emblemáticas del agro argentino.

"Los trabajadores no pueden especular con su salario. Se come o no se come. Que lo tengan presente a la hora de acompañar este proceso: ellos podrán tener ganancias, pero nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos". "Los trabajadores no pueden especular con su salario. Se come o no se come. Que lo tengan presente a la hora de acompañar este proceso: ellos podrán tener ganancias, pero nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos".

