Se retiró un reconocido y polémico árbitro: Quién es

"No soy de hablar de los árbitros pero le faltó el respeto a dos compañeros míos por una jugada, fue soberbio y no me gustó. Le dije que iba a tratar de hacer lo posible para que esto no le pase a los jugadores de fútbol. No soy de hablar pero sí cuando faltan el respeto, no lo voy a tolerar", declaró Fernando Gago, una vez que culminó el duelo ante el Globo.

Además, Fernando Rapallini se trenzó con el ex entrenador xeneize y se escondió detrás de sus colaboradores, luego de haber discutido con Barros Schellotto.

Barros Schelotto: "¡Echame! ¡echame!". (Se acerca al oído del juez). "Echame, como me echaste en la Supercopa (0-2 vs. River".

Fernando Rapallini: "Aaaah, te quedó grabado, eh".

Barros Schelotto: "¡Dale! Sí, sí, me quedó grabado. Porque jugaron para River, no jugaron para la ley".

Fernando Rapallini: "Ustedes también. Ustedes capaz que también" (se ríe).

Barros Schelotto: "Dos veces campeón. No te equivoques".

Fernando Rapallini: "¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Ojo con lo que me decís! ¡Tomátelas! ¡Tomátelas de acá!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/federix12/status/1558996712605327360&partner=&hide_thread=false Guillermo tuvo razón con Rapallini. Siempre lo mismo. pic.twitter.com/crk3r5IhAL — Federico González (@federix12) August 15, 2022

Germán García Grova, periodista de TyC Sports, levantó la perdiz con el tema de despidos de árbitros en AFA. En su X, dijo "Comenzaron a circular varios telegramas con cesaciones laborales.", confirmando que habrían algunos jueces que no serían más tenidos en cuenta la Asociación del Fútbol Argentino.

En su nota de Bolavip, Grova advirtió que serían por lo menos tres los árbitros despedidos y podrían haber algunos otros. Además, el periodista de TyC dijo: "el móvil de esta determinación nacería desde los bajos rendimientos en cancha y, en otros casos, una serie de sospechas por presuntos vínculos con las apuestas deportivas".

Hay algunos nombres que se filtraron en las últimas horas. Oscar Luis Blanco, periodista de Radio Belgrano y especialista en arbitraje, dio los supuestos nombres. "Son 4 IGNACIO LUPANI que se negó a jugar la final de la B por amenazas y que BELIGOY lo reemplazó , AMERICO MONSALVO que arbitró la primera final, JONATHAN DE OTO y MATIAS AREVALO . Y viene otra tanda", dijo.