'La Página Millonaria' no tiene razón: Raphael Claus no es un árbitro "polémico"

LPM tituló "Árbitro polémico para River vs. Barcelona por la Copa Libertadores: ¿quién dirige en el Monumental?", en una nota con fecha del 5 de abril y firmada por Enzo Rueda.

El redactor indicó que el antecedente más reciente de Claus dirigiendo a River fue por la ida de los cuartos de final de la Libertadores del año pasado contra Colo Colo, jornada en la que expulsó a Paulo Díaz por un encontronazo con Maximiliano Falcón.

Urgente (24).jpg En River lloran por Raphael Claus...

Sin embargo, el propio Rueda mezcló peras con manzanas en su análisis, :

Claus, quien estuvo involucrado en una polémica por no echar a Ángel Romero tras una dura infracción a Exequiel Palacios que le provocó una fractura lumbar en un Argentina vs. Paraguay por Eliminatorias, estará en el Monumental acompañado por una delegación brasileña: los asistentes Rodrigo Correa y Nailton Souza; el cuarto Rodrigo Pereira; en el VAR, Rodolpho Toski; y el AVAR, Rodrigo Nunes

Además, el historial del juez brasileño con River es positivo para el Millonario: tres triunfos, dos derrotas y un empate.

River 1 – Independiente de Medellín 2: fase de grupos de la Copa Libertadores 2017

fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 River 2 – Boca 0: ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019

ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019 Vélez 1 – River 0: ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022

ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 Deportivo Táchira 0 – River 2: fase de grupos de la Copa Libertadores 2024

fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 Libertad 1 – River 2: fase de grupos de la Copa Libertadores 2024

fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 Colo Colo 1 – River 1: ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024

Incluso; Raphael Claus le otorgó un polémico penal al elenco de Gallardo en aquella semifinal de 2019 ante el Xeneize, que quedó muy marcada porque le posibilitó a la institución de Núñez jugar la final ante el Flamengo.

Embed - Doble mano de De la Cruz antes del "penal" a Borré.

Claus dirigió a SC Barcelona en una ocasión, y el conjunto ecuatoriano perdió.

