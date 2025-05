Javier Milei retruca con pacto Macri-CFK y entrega el celular: "No hay llamados de Rovira"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/1921922962396987818&partner=&hide_thread=false Javier Milei desmintió a ROVIRA y las MENTIRAS de CLARÍN



Mostró su celular en VIVO #telefe #ALaBarbarossa pic.twitter.com/AlfdAJ0Dni — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) May 12, 2025

“El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (le dice a la periodista Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. No es algo que dijo Rovira, no es un off, es que 'según alguien del entorno'...es peor que un chimento de peluquería. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos”, se quejó el primer mandatario mientras la entrevistadora miraba su celular.