Irrefutable: Gustavo Sáenz logró 11 de 12 senadores y 20 de 30 diputados

Las encuestas anticipaban una victoria del oficialismo en Capital por 32% contra 23%, pero la realidad fue muy distinta.

La participación electoral fue del 58,76%, una de las más bajas registradas en la provincia. Fue inferior al 64% registrado durante las elecciones legislativas en pandemia, en 2021.

El PJ salteño, intervenido por decisión nacional, obtuvo una elección paupérrima en Capital.

El PRO quedó en 4to. lugar en la mayoría de los distritos. No logró ingresar concejales ni diputados en Capital.

olmedo milei.jpeg Legislador LLA por el Parlasur, Alfredo Olmedo; y Javier Milei.

Sáenz en la provincia

El gobernador felicitó a Roque Cornejo, de La Libertad Avanza, que ganó la senaduría por la capital provincial: "Felicito al senador por Capital, porque así debe ser, más allá de que hace más de 1 hora denunciaba fraude. Una vez más, el voto electrónico demostró que funciona. Yo perdí, me caía pero me levanté, no lloré."

Según los datos provisorios del Tribunal Electoral, el frente oficialista se impuso en la mayoría de los departamentos:

Capital: 4 de las 10 bancas en disputa.

Anta: 3 de 3 bancas.

Orán: 2 de 3 bancas.

San Martín: 2 de 3 bancas.

Rivadavia: las 2 bancas en juego.

Metán: 1 banca.

Iruya: única banca en disputa.

Chicoana: única banca.

Rosario de la Frontera: 1 de 2 bancas.

Cafayate: banca única.

San Carlos: banca única.

Cachi: banca única.

3 datos finales

Niveles bajos de participación en algunos distritos -como Orán , que apenas superó el 46%-, el oficialismo alcanzó sus objetivos.

, que apenas superó el 46%-, el oficialismo alcanzó sus objetivos. El histórico dirigente peronista Walter Wayar quedó fuera del Senado, y su Frente Justicialista Salteño quedó en el 4to. lugar en la elección departamental, con apenas el 10,22% de los votos.

quedó fuera del Senado, y su quedó en el 4to. lugar en la elección departamental, con apenas el 10,22% de los votos. "Dicen que para este domingo de elecciones en Salta habrá 2 resultados protagonistas: el ausentismo y el voto en blanco. Es un voto para expresar la disconformidad", había anticipado en X la ex alcalde de la capital provincial, Bettina Romero, hija del senador nacional Juan Carlos Romero. El ausentismo electoral en 2025 fue 58,76% promedio, y 7,23% de voto en blanco (20.702 electores), que quedó en 3er. lugar en la categoría senador en la capital provincial, superando al Frente Justicialista Salteño, que obtuvo el 6,53% de los sufragios. En la categoría Diputados, el voto en blanco fue N°4 y quedó por arriba del Frente Juntos, que obtuvo el 5.61%.

El voto en blanco más alto fue en Cerrillos, 7.57%.

En Orán la participación fue inferior al 50% y en Aguas Blancas, solo votó el 24,6% del padrón.

Pero en La Poma fue 81,08%, en Chicoana fue 70.38% y en Guachipas fue 70.6%.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Cómo comprar dólares y retirarlos por cajero automático con los nuevos límites

Nueva desregulación elimina requisitos para armas y avanza la "reutilización"

¿Apuesta por Trebucq? LN+ ejecutaría cambios en su grilla tras ser superado por A24

El Eternauta temporada 2: Todo lo que se viene en la serie de Netflix

Visa / MasterCard: Cuidado con las promociones del Banco Nación