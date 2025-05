El jugador de Sevilla que apostaba a sus propias tarjetas amarillas

Lo insólita de la situación sorprende, un jugador que apueste a sus propias tarjetas amarillas, y que ponga toda su carrera en riesgo, y esto no es por dinero, sino por una enfermedad llamada ludopatía. Algo en lo que los clubes no han tomado cartas en el asunto, y no les dan ningún tipo de contención a los jugadores, deberán hacerlo antes que sea tarde.

