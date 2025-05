Flor Vigna huyó de un reality internacional: Qué le pidieron hacer

Pero fue su incursión musical la que completó su perfil artístico integral. En este escenario, formar parte de un reality internacional implicaba mucho más que estar en una pantalla: significaba volver a conectar con ese perfil competitivo que la había llevado a la fama. "Desde hace mucho me piden que vuelva a ser la Flor de hace diez años", había confesado al sitio Publimetro.cl, donde también reveló una ambición que ahora suena profética, "Yo sé que en Chile no me conoce nadie, me interesa el desafío de partir de cero".