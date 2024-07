Infidelidades y maltrato: Flor Vigna arremetió contra Luciano Castro

Embed - FLOR VIGNA en Instagram: "#VALIENTE Hace mucho tiempo queríamos hacer algo en la calle pero como siempre estábamos a 1000 no nos daba el tiempo para ensayar…Así que la loca @damasiaochoa me dijo vamos a improvisar. Ella tiene algo especial,me hace animarme a más. Nos cuidamos y motivamos para ser esas amigas que POTENCIAN♥ Así que unimos @classhow con este temita tan especial y nos pegamos alto baile en la calle Esa mañana fue mágico el obelisco estaba vacío y empezó a llegar gente a lo loco. Las chicas vencieron toda su vergüenzas en segundos y BRILLARON @luchonapp corriendo pa acá y allá tomó altos planos Mi amiga hermosa @iara___________ produciendo todo para que a nadie le falte nada Que linda gente me hace conocer este gran sueño Estuvieron hermosas : [email protected] [email protected] @tizianaberducci -martinamoscoloni_ [email protected] -@nayfranzo -@camilaquiroz_ -@rogiarraffa -@nickiirojo_ -@roma_apilli [email protected] @priscilagolds.ok @micuperotti @mooree_gonzalezz @natubello @malena0ficial @nouiserra @ambimrodriguez"