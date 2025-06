Yuyito González prendió la mecha contra los Milei: "Me enteré de cosas horrendas"

image.png Yuyito Gonzáles se cruzó a Karina Milei en un desfile, se sintió destratada y contó todo: difamaciones, personajes raros y falta total de disculpas tras su ruptura con Javier.

"Entro, veo que está Karina y me generó cierta incomodidad, porque desde que corté mi relación no hablé más con nadie", largó. Pero no se quedó ahí. Contó que después de la ruptura empezó a aparecer gente en los medios hablando pestes de ella, tirando intimidades que ni ella sabía que se sabían. "Durante más de un mes hubo un desfile de personajes, enviados por quién no sé, frenados por nadie, hablando mal de mí", se quejó. Y remató: "A mí nadie me llamó para pedirme disculpas ni para explicarme nada".