Se acercan las vacaciones de invierno y avisan que cerca de 300 vuelos no se van a poder hacer

El sindicato que agrupa a los pilotos apunta directamente contra la Subsecretaría de Transporte Aéreo, a la que acusa de demostrar una total "falta de planificación".

"La falta de previsibilidad dará lugar a cientos de cancelaciones de vuelos durante el período vacacional invernal", expresaron.

Masivas demoras de vuelos en Aeroparque y Ezeiza Los pilotos anticipan que habrá cerca de 300 vuelos complicados en estas vacaciones de invierno.

De esta manera, APLA responsabiliza a las autoridades gubernamentales por las consecuencias que esta alteración del marco normativo aeronáutico pueda ocasionar en los pasajeros y en la conectividad del país.

Según Pablo Biró, se verán afectados cerca de 300 vuelos

"Fueron tan brutos, y analizaron tan poco, que un piloto pasaría a tener menos vacaciones de lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo. Un piloto tendría 14 días de vacaciones cuando un empleado de comercio básico, o alguien que tomas sin antigüedad para atender un maxikiosco, tiene 15", se quejó además Pablo Biró, quien no cerró la puerta a un posibles medidas de fuerza para mediados de julio.

"Sin perjuicio de que hagamos medidas de fuerza o no, los vuelos van a estar complicados", dijo. "Hay dos patas: una es una asamblea general extraordinaria de pilotos, que vamos a llevar adelante el jueves, donde seguramente va a haber continuidad del plan de lucha para definir la implementación de medidas. Y, sin perjuicio de lo que pase en esa asamblea, las empresas a esta altura del mes no han sacado los planes de vuelo y esto se debe a que no pudieron adecuar su software ni los aviones, con lo cual eso va a dar lugar a decenas y centenas de cancelaciones", explicó el titular de APLA.

Luego, el dirigente gremial señaló: "Estamos hablando de cerca de 300 vuelos que se van a ver afectados, que no se van a poder hacer por la forma negligente en que la Secretaría de Transporte cambia esta norma".

"Si las empresas quisieran reprogramar esos vuelos porque no tienen los recursos necesarios tendrían que repartir los vuelos de manera distinta. Por eso, por más que no hubiera medidas de fuerza, la programación comercial, por cómo están vendidos los vuelos, no se pueden realizar", agregó.

