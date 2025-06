MSCI le pincha el globo a Javier Milei, ¿e Irán a Trump/Israel?

Live Blog Post

Re-reelecciones en Senado bonaerense: UxP sin quórum, cuarto intermedio

Cuarto intermedio, sin horario fijo, en el Senado bonaerense. Unión por la Patria no tiene el quórum asegurado, pero negocia a contrarreloj para aprobar las reelecciones indefinidas a legisladores, concejales y consejeros escolares, sin incluir a los intendentes.

Sofía Vanelli, senadora del massismo dentro de UP, y Federico Fagioli, referenciado con Juan Grabois, ya habían anunciado que no darían quórum, es por eso que el kirchnerismo tuvo que salir a juntar voluntades en los bloques opositores, algo que todavía no logró.

Cabe recordar que el proyecto de UxP excluye a los intendentes, lo que abrió otro frente de batalla en el oficialismo, ya que la senadora ex camporista Ayelén Durán -del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof- presentó otro proyecto de ley que modifica la ley de reelecciones y habilita a los jefes comunales a ir por la repitencia en las candidaturas.