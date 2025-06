Trump impredecible, cuestionó a Irán y lanzó dardo contra Israel: "qué carajo..."

Israel, en cuanto hicimos el trato, salió y lanzó una cantidad de bombas como nunca antes había visto. La mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel Israel, en cuanto hicimos el trato, salió y lanzó una cantidad de bombas como nunca antes había visto. La mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel

Trump frenó la guerra contra Irán y presiona a Israel

En esta misma jornada, tras doce días ininterrumpidos de ofensiva israelí en Irán —que alcanzó el corazón del programa nuclear del país persa— y luego de los bombardeos estadounidenses a las plantas donde se enriquece uranio, el presidente Donald Trump fijó la entrada en vigor de un alto el fuego entre todas las partes.

No me gustaron bastantes cosas que vi ayer: no me gustó que Israel bombardeara (a Irán) justo después de que llegásemos a un acuerdo

Trump aseguró que tanto Irán como Israel han violado los términos de la frágil tregua e, incluso, cuestionó por primera vez al premier israelí Benjamin Netanyahu al que acusó de seguir lanzándo bombas.

“Israel. No lancen esas bombas”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social. “Si lo hacen, es una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa, ¡ahora!”, reclamó.

Horas antes, el domingo, el mandatario estadounidense anunció un "CESE AL FUEGO completo y total" entre todas las partes del conflicto y agradeció al régimen iraní por haber avisado con antelación sobre un ataque a la base estadounidense en Qatar, una horda de misiles en represalia por los bombardeos estadounidenses a al menos tres plantas nucleares en Irán.

Desde hace dos viernes, por doce días ininterrumpidos hasta este domingo, la administración de Benjamin Netanyahu —y a la sombra su aliado Donald Trump— ha alzado sus armas y deplegado sus aviones bombarderos contra al menos 73 instalaciones nucleares en el territorio iraní en el marco de la Operación León Ascendente, dándole al corazón del programa atómico de tal Estado chiita y asesinando a sus altos mandos militares, así como a científicos indispensables para el enriquecimiento de uranio (el cual viene realizándose a niveles cercanos a los militares).

El presidente Donald Trump informó la semana pasada que su ejército estadounidense atacó 3 plantas nucleares en Irán (Fordow, Natanz e Isfahán) en el marco de la Operación Martillo de Medianoche que libra Washington contra Teherán, sumándose así al esfuerzo de Israel por desmantelar el programa nuclear iraní, una arriesgada estrategia para evitar un conflicto regional más amplio.

Trump no quiere un "cambio de régimen" en Irán: Reculó

El presidente Donald Trump dijo este martes que no quiere un cambio de régimen en Irán porque no quiere ver “caos”.

Al ser consultado por los periodistas por aquel posteo en el que insinuó la posibilidad de un cambio de régimen, Trump dijo a los periodistas en el Air Force One: “No, si lo hubo, lo hubo, pero no, no lo quiero. Me gustaría que todo se calmara lo antes posible”.

“Un cambio de régimen implica caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”, añadió el presidente. “Como saben, los iraníes son muy buenos comerciantes, muy buenos empresarios, y tienen mucho petróleo. Deberían estar bien. Deberían poder reconstruirse y hacer un buen trabajo. Nunca van a tener energía nuclear, pero aparte de eso, deberían hacer un excelente trabajo”, sentenció.

Lo qué sabemos hasta ahora de la guerra "en pausa" entre Trump, Irán e Israel

La Casa Blanca fijó un alto al fuego entre Irán e Israel y exigió a Benjanmin Netanyahu "no más bombas"

Trump recula y ahora dice que no quiere ver cambio de régimen en Irán. "No lo quiero. Me gustaría que todo se calmara lo antes posible", declaró a los periodistas a bordo del Air Force One, camino a la cumbre de la OTAN.

y ahora dice que declaró a los periodistas a bordo del Air Force One, camino a la cumbre de la OTAN. El republicano confirmó este martes que habló con su homólogo ruso, Vladimír Putin, quien le ofreció ayuda para lidiar con Irán, a lo que le respondió que prefería mejor cooperación de Moscú.

"Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?'. Le dije: 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo "Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?'. Le dije: 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo

Irán confirmó 610 muertos durante los 12 días de ataques de Israel. También se registraron 4.746 heridos, de los cuales 971 permanecen hospitalizados.

Rusia se muestra leal a Irán y plantea que Israel está infringiendo el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional penal al ingresar y abrir fuego a una soberanía.

El lunes, Israel atacó el corazón de Teherán, el sur del Líbano y la prisión iraní Evin, en donde yacen presos políticos y al menos 20 ciudadanos europeos.

En el marco de la Operación León Ascendente israelíes, las FDI han atacado al menos 73 instalaciones nucleares y cuarteles militares de Irán, así como los altos mandos y científicos indispensables para enriquecer uranio.

Estados Unidos, con su Operación Martillo de Medianoche, atacó las 3 plantas nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán

Exinspector de armas nucleares de la ONU cree que el programa de centrifugadoras de Irán ha sido "destruido" por los ataques

