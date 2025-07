No se puede creer el motivo por el que Pol Fernández no firmó con Vélez

"Nosotros teníamos todo acordado. Hubo amenazas de por medio y Pol tomó la decisión de no pasar por esa situación y se fue por su cuenta a Mendoza", manifestó Berlanga en diálogo con Doble Amarilla y DSports Radio.

Luego, agregó: "Alguien quería cobrar una comisión por el pase. Pol no lo reconoció", sobre la situación.

[...] También me amenazaron a mí en un audio, dijeron que me iban a ir a buscar a la heladería. En otra oportunidad me habían ofrecido un jugador colombiano y aparecieron cuatro representantes [...] También me amenazaron a mí en un audio, dijeron que me iban a ir a buscar a la heladería. En otra oportunidad me habían ofrecido un jugador colombiano y aparecieron cuatro representantes

Pol Fernández: "sentí que era el momento para volver"

El mediocampista fue presentado en Godoy Cruz el pasado martes 1º de julio en el predio de alto rendimiento del Tombaen Coquimbito.

"Tuve ofertas de otros clubes, pero el cariño por Godoy Cruz pesó mucho y estoy feliz de volver", indicó Pol.

En cuanto a cómo se gestó su llegada, aseguró: "Fueron días de mucha incertidumbre con respecto a mi futuro donde fue movido el mercado de pases con mi situación, hubo buena predisposición de ambas partes siempre tuve la ilusión de volver a jugar en Godoy Cruz y estoy contento porque se haya dado todo. Estoy muy agradecido con la dirigencia por el esfuerzo que hicieron".

"Me encontré con un club súper moderno, la verdad que impresiona lo que han hecho en el Feliciano Gambarte. Estoy muy contento de ser parte de este momento", sostuvo.

Pol Fernández será el gran estandarte del conjunto mendocino, que disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana y espera por el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Atlético Bucaramanga para conocer a su rival.