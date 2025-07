Javier Milei vs. Gobernadores: Unitarios y federales 209 años después

Unitarios y federales se cruzaban desde el inicio, apenas integrada la llamada Junta Grande, ya que la Junta de Mayo representaba exclusivamente los intereses de la Ciudad de Buenos Aires construida acerca del puerto

El choque entre Javier Milei y la mayoría de los gobernadores es parte del choque permanente. La Argentina es una frustración permanente acerca de lo que nunca parece resuelto: los gobernadores a veces se exhiben prebendarios de Nación, pero ahora reclaman recursos cuando habría que establecer una nueva Ley de Coparticipación Federal pendiente desde 1994, y que nadie se atrevió a exigir el cumplimiento del mandato constitucional.

Todo es muy raro:

un régimen presidencialista en un sistema en teoría federal y que obviamente no lo es,

algunas provincias inviables desde lo económico-financiero pero que objetan su integración a regiones autosustentables.

De todos modos, la mayoría de los ciudadanos electores no tienen la más remota idea de todo esto, y probablemente crean que no les cambiaría la vida cualquiera fuese la decisión. Grave error tanto práctico como conceptual.

pacto-mayo-javier-milei-1jpg.webp San Miguel de Tucumán, Casa Historica, 09/07/2024, escenario del demorado 'Pacto de Mayo'.

José de San Martín

En 1816, José Francisco de San Martín, por entonces gobernador intendente de Cuyo, concedió el mandato de lograr la declaración de la independencia a la representación cuyana integrada por Fray Justo Santamaría de Oro, Agustín de la Maza, Francisco Narciso de Laprida, Juan Martín de Pueyrredón y Tomás Godoy Cruz.

Durante el transcurso del año 1816, en repetidas ocasiones San Martín se dirigió a Godoy Cruz para que apremiara a los congresales y declarasen la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Aquí se reproduce una carta de San Martín a Godoy Cruz, que hace referencia a otra que le había enviado 1 semana antes:

Mendoza, 24 de enero de 1816.

Señor don Tomás Godoy.

Mi amigo y querido paisano: tengo presente su apreciable del 10.

Si los refuerzos acordados en Buenos Aires para el Perú llegan a tiempo, la desgracia puede repararse habiendo juicio. Pezuela es sumamente retobado y necesita el que Rondeau lo pulsee mucho; la guerra de zapa, es decir, la guerra de seducción, debe emplearse antes de tocar los extremos de una batalla, y en el caso forzoso de ésta, proporcionar el terreno en términos que nuestra caballería tenga toda la ventaja de que es susceptible.

Veo que sus reflexiones sobre Chile son exactas, pero ¿qué emprende usted con sólo 1500 veteranos que tengo? No hay duda que están en un pie sobresaliente, pero si aventuramos esta fuerza ¿qué es de la provincia? Yo pienso aumentarla con 1000 hombres y creo lo conseguiré en breve.

Ya escribí a usted el correo pasado, nada tengo que añadir a éste sobre Mendoza, todo está bueno a pesar de que los ánimos se abatieron con las primeras noticias, pero se van reanimando a fuerza de trabajo.

¿Cuándo se juntan y dan principio a sus sesiones? Yo estoy con el mayor cuidado sobre el resultado del congreso y con más si no hay una unión íntima de opinión.

Los enemigos están todos reunidos en Aconcagua, y según noticias recibidas ayer, haciendo aprestos para pasar; Dios lo haga, pues tal vez de este modo tomaremos a Chile.

Dígame usted algo sobre los diputados llegados, ábrame su opinión sobre los resultados que espera de esa reunión, pues esto me interesa más que todo, como que está ligado al bien general.

Dé usted un millón de afectos al padre Oro, Laprida y Maza, y es muy su amigo, Q. B. S. M.

José de San Martín.

godoy cruz san martin.jpg Tomás Godoy Cruz y José de San Martín.

Debate profundo

En 1816 aparece otro personaje que no estaba en San Miguel de Tucumán sino en Ciudad de Buenos Aires: Vicente Pazos Kanki.

Él había nacido con el nombre Vicente Pazos Palacios en Ananea, actual territorio de Bolivia, que era parte del Virreynato del Río de la Plata, que las Provincias Unidas reivindicaban como su territorio.

Lo curioso es que en un libro publicado en Londres (Reino Unido) en 1811, Pazos Kanki se identificó como "indígena del Perú" pero en 1816 él es quien se mofa de Manuel Belgrano, quien promovió, con el respaldo de Martin Miguel de Güemes, un régimen de gobierno basado en una monarquía a cargo de un heredero del imperio inca.

Pazos Kanki estudió en Cusco, vivió en Chuquisaca, y viajó por Salta, Tucumán y Córdoba antes de instalarse en Ciudad de Buenos Aires donde fundó la Imprenta del Sol (curiosidad: un ícono muyutilizado por los incas) con una imprenta que importó, quizás financiada por su amigo, Manuel Marcelino Casiano Hipólito de Sarratea y Altolaguirre.

Sarratea fue rescatado de la inactividad por el Director Supremo, Gervasio Posadas, quien lo envió en misión diplomática a Madrid y Londres. Al llegar a España, Sarratea le ofreció al Fernando VII la sumisión de las Provincias Unidas del Río de la Plata a la Corona española bajo una cierta autonomía. Ridículo y cobarde.

De todos modos, él fue tratado como representante de un grupo de rebeldes, y tuvo que huir hacia Inglaterra, donde conoció a Vicente Pazos Kanki, y se encontró con los embajadores Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, a quienes convenció de coronar como rey del Río de la Plata a un hermano de Fernando VII, Francisco de Paula de Borbón, con el aval de su padre, Carlos IV.

Las negociaciones llegaron bastante lejos, e incluso redactaron un proyecto de Constitución monárquica; cuando el príncipe se negó, hablaron de secuestrarlo para coronarlo en Buenos Aires ¡...!

Sarratea regresó al Río de la Plata a mediados de 1816 y fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Directorio, a cargo de Juan Martín de Pueyrredón, quien lo terminó desterrando a Montevideo.

Por lo tanto quienes cuestionaban la monarquía incaica en parte lo hacían porque habían promovido una monarquía semi española y ahora afirmaban ser republicanos porque habían fracasado en su intento. Es la Argentina.

De la imprenta de Pazos Kanki salieron 2 periódicos,

uno era republicano ( La Crónica Argentina , dirigido por Pazos Kanki ) y

, dirigido por ) y el otro era monarquista constitucional (El Observador Americano, redactado por Manuel Antonio Castro).

Luego, terció en la polémica El Censor, a cargo del publicista cubano José Antonio Valdés, quien planteó precisamente -en septiembre de 1816, cuando no sólo seguía sino que se profundizaba el debate acerca de la forma de gobierno- un texto muy interesante. Nótese la crítica subyacente en este fragmento a Francia, que era un problema europeo luego de la derrota de Napoleón Bonaparte, heredero de la Revolución republicana... sólo para declararse emperador:

"¿Será posible que después de seis años de experiencias aun no se hahya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que nos es más conveniente? Que todavía no estamos convencidos del que exige nuestro estado y circunstancias? En qué especies de gobiernos hemos vivido antes y después de la recuperación de nuestros derechos en 1810, a que tan injustamente se da el título de rebelión? No hemos conocido más que el despotismo bajo los gobernadores y virreyes; y bajo las juntas los triunviros y directores; pero sin el orden que en aquel proporciona el temor, y con todo el conjunto de las ideas tan bonitamente pintadas por los escritores de esa nación que alborotó al mundo, para darle el ejemplo de los tristes resultados de que somos testigos, y a que nos vamos conduciendo con la mayor aceleración".

el censor.jpg Texto de El Censor.

El 08/081815 se había firmado en Actas del Cabildo el nombramiento de Antonio Valdés como redactor de El Censor con la dotación de 600 pesos mensuales para cumplir con los requerimientos del nuevo Estatuto Provisional el cual decretaba que: “se establecerá un Periódico encargado a un sujeto de instrucción, y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego o más con el título de Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del País, ilustrando a los Pueblos en sus derechos y verdaderos intereses”. Su misión era la crítica organizada. El Gobierno pagaría por una suerte de Ombudsman.

El relato de la investigadora Mercedes Roch es espectacular:

Sin embargo, 5 días después de la primera publicación de El Censor, comienza a circular el prospecto de La Prensa Argentina, también redactado por Valdés que se supone opositor a El Censor. Así, “Para el público, El Censor y La Prensa Argentina, son dos publicaciones antagónicas, recalcitrantes en su enemistad y disparidad para juzgar los hechos y las cosas. En realidad están dirigidos por un solo hombre y con una misma misión: censurar los actos oficiales”.

Esto es importante porque nos da cuenta de la trascendencia que tiene la idea de la fabricación de un espacio de la opinión pública,razón por la cual se fomenta la controversia y la circulación de ideas.

Por otra parte, la fabricación de aquella esfera tiene sus limitaciones pues, en este caso, Valdés llega a ser declarado inviolable por decreto, con el fin de evitar los complots en su contra y se establece que, en caso de que el mismo faltara a su deber, habría de ser juzgado exclusivamente por una comisión nombrada por el Cabildo.

No obstante, tal como sostiene Noemí Goldman, “Valdés aprovechó esa protección para otros fines: solicitó al Cabildo que intercediera ante la imprenta Gandarillas para que todo el régimen económico, de impresión y de distribución de El Censor quedase exclusivamente bajo su control”, petición que, a pesar de ser aceptada por el Cabildo, fue rotundamente rechazada por los imprenteros. Aquello lleva a dejar de imprimir en los talleres de Gandarillas para pasar a la Imprenta del Sol, imprenta a cargo de Pazos Silva, su mayor polemista." (Se refiere a Pazos Kanki).

Y aquí estamos....

Embed ESTOS SON LOS DIPUTADOS QUE VOTARON LA INDEPENDENCIA NACIONAL



Si hoy fuera 9 de julio de 1816, algunos imbéciles harían circular esta lista para escracharlos:



✔️Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan y presidente del Congreso.



✔️Mariano Boedo, vice-presidente,… pic.twitter.com/KxQHytTOuG — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) July 9, 2025

---------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Capturas de pantalla en WhatsApp: El nuevo riesgo para tu privacidad

Estos son los celulares que podrán tener internet Starlink desde julio 2025

Las nuevas reglas de WhatsApp que cambian la manera de comunicarse

Microsoft ejecutó despidos masivos: 9.000 empleados en la calle y canceló 2 juegazos