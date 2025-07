Capturas de pantalla en WhatsApp: El nuevo riesgo para tu privacidad

¿Qué relación tiene WhatsApp con este nuevo riesgo de seguridad?

Si bien SparkKitty puede atacar diversas aplicaciones, WhatsApp se encuentra entre las más afectadas debido a que es una de las plataformas donde más se intercambian datos confidenciales. Desde números de cuenta hasta enlaces de acceso, muchas veces los usuarios optan por capturar la pantalla de una conversación para guardar la información o reenviarla a otro contacto.

Este hábito se intensifica en grupos familiares, laborales o entre amigos que comparten contraseñas de streaming, códigos de seguridad, recibos de pagos o incluso datos bancarios. Capturar y almacenar esos mensajes sin cifrado o protección es un error que puede abrir la puerta a robos virtuales de gran escala.

¿Cómo es posible que aplicaciones maliciosas accedan a la galería del celular?

Uno de los casos que expuso esta vulnerabilidad fue el de SOEX, una aplicación que combinaba funciones de mensajería con compraventa de criptomonedas. Antes de ser retirada de Google Play, ya había alcanzado más de 10.000 descargas.

Lo preocupante es que esta app, al igual que muchas otras aparentemente inofensivas, pedía acceso a la galería de imágenes y a otros recursos del sistema, lo cual no suele generar desconfianza en los usuarios. Una vez concedidos los permisos, comenzaba a escanear todas las imágenes del dispositivo en busca de capturas que pudieran contener información valiosa. En muchos casos, encontraba lo que buscaba.

Esto demuestra que ni siquiera las tiendas oficiales están exentas de ser utilizadas como canal para distribuir software malicioso. Por eso, los especialistas advierten que es clave revisar los permisos que se conceden a cada app instalada y evitar aquellas que pidan acceso a funciones que no se justifican por su propósito.

¿Por qué las capturas de pantalla son tan peligrosas para tu privacidad?

El mayor problema de las capturas de pantalla es que no cuentan con ningún tipo de cifrado y quedan almacenadas como cualquier otra imagen en la galería del teléfono. Desde allí, pueden ser fácilmente detectadas, copiadas y extraídas por cualquier software malicioso que tenga acceso al almacenamiento interno.

Según Kaspersky, guardar una frase semilla en una imagen es comparable a dejar la llave de tu caja fuerte a la vista. Muchos usuarios piensan que la galería es un espacio privado, pero en realidad es uno de los sectores más vulnerables del dispositivo si no se protege adecuadamente.

Además, no existen sistemas de alerta o notificación que adviertan sobre accesos no autorizados a las fotos. Por lo tanto, los ataques pueden concretarse sin que la víctima se dé cuenta, y recién lo sabrá cuando intente ingresar a su cuenta y descubra que ya no tiene control sobre ella.

whatsapp-espiar-chatsjpg.webp La reciente normativa incita a WhatsApp a introducir modificaciones significativas.

¿Cómo proteger la información personal en un entorno digital cada vez más vulnerable?

El caso de SparkKitty y otros malwares similares pone en evidencia la fragilidad de nuestras prácticas digitales y la necesidad urgente de cambiar la forma en la que manejamos nuestros datos. La privacidad en WhatsApp y otras aplicaciones depende, en gran medida, del comportamiento del usuario.

Muchas personas se preocupan por tener el celular actualizado o contar con antivirus, pero descuidan gestos tan simples como almacenar una clave en la galería de fotos, exponiéndose a un nivel de vulnerabilidad innecesario.

La solución no está solo en herramientas técnicas, sino también en una conciencia digital más fuerte y responsable. A medida que aumentan las amenazas, también debe aumentar la educación en ciberseguridad para prevenir daños irreparables.

