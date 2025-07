Nueva unidad de terapia intensiva en el Hospital Municipal Bernardo Houssay

Actualmente, el municipio avanza con una obra importante: una nueva sede para la guardia del Houssay, con el objetivo de acercar la atención de urgencias a los vecinos.

"Es un contexto difícil para muchos vecinos que dejaron de pagar su prepaga, que no tienen cobertura privada. El hospital público municipal está para atender a esos vecinos. También nos estamos haciendo cargo de lo que no hace Axel Kicillof. En Vicente López no padecemos la gestión del gobernador, nos hacemos cargo en este caso de la salud pública", concluyó Martínez.

