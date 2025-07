Javier Milei suma una nueva enemiga a su lista y se cruzaron en Twitter: "Patética"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1943291607664447750&partner=&hide_thread=false PATÉTICA: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)...

Fin. https://t.co/dejwtFeb94 — Javier Milei (@JMilei) July 10, 2025

La mujer también usó Twitter para responderle

“Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”, respondió la historiadora, redoblando la discusión.

El trasfondo del debate tiene que ver con la reciente salida de Gabriel Di Meglio del Museo Histórico Nacional, una decisión impulsada por el Gobierno que generó controversia en el ámbito cultural y académico. Perochena había expresado su rechazo a esa medida: “Un ejemplo de lo que está haciendo el gobierno con los museos: convertirlos en espacios de militancia y no de reflexión historiográfica”, señaló en X.

image.png

Más voces se suman al cruce

El intercambio no se quedó solo en las redes de Milei y Perochena. Entre quienes salieron a opinar se encuentra el escritor Martín Caparrós, crítico habitual de la gestión libertaria, que ironizó sobre el argumento del presidente:

“Un buen PBI per cápita no hace de un país una potencia. Si no, ahora las grandes potencias mundiales serían Mónaco, Luxemburgo, las Bermudas”, escribió, para luego cuestionar directamente a Milei: “¿No puede conseguirse una mentira que se parezca un poco más a la verdad?”

La discusión entre el Gobierno y referentes del ámbito académico e intelectual no es nueva, pero en este caso la tensión se trasladó de los despachos oficiales al terreno público de las redes sociales, con el Presidente encabezando el intercambio.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Cultura evitaron pronunciarse oficialmente sobre el despido de Di Meglio o sobre el cuestionamiento a la gestión de los museos, aunque en el Gobierno aseguran que la línea es “terminar con espacios de militancia disfrazados de cultura”.

__________________________________

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno denuncia "golpe institucional" por parte del kirchnerismo: El motivo

Sin Espert y desafiando al mileísmo, resurgió "Avanza Libertad" y competirá en las elecciones

Motosierra: Qué pasará con los más de 5.000 empleados de Vialidad Nacional