Nazarena Vélez guerrillera: Fulminó a Yanina Latorre y bancó a Fernanda Iglesias

Yanina le contestó firme: "No, yo no trabajo así. Acá me he peleado con todo el mundo y jamás le dije a Ángel 'me voy'. Estuve un año entero peleando con Graciela Alfano, de una manera que era insoportable, y nunca le dije ‘¿es ella o yo?’. Y me lo hizo padecer". Nazarena cerró el tema con una frase lapidaria: "Vos sos más buena que yo. Yo soy más mierda".

Nazarena Vélez también se cruzó con Marixa Balli

Por si la discusión con Yanina fuera poco, Nazarena también tuvo su round con Marixa Balli. Todo arrancó cuando Ángel de Brito le preguntó por esa frase que tiró Marixa en Infama, donde la trató de tener "dos caras".

Vélez lo aclaró al toque: "Hasta ayer estaba enojada, ya no estoy porque me mandó un audio que recién lo acabo de escuchar. No estoy enojada, estoy dolida, esa es la palabra". Y explicó: " No me gustó que me diga ‘dos caras’. Con ella tenemos una relación formada. Pasamos de odiarnos a tener mucha intimidad. Tenemos muy buena onda. Que diga eso y después en Infama lo vuelva a repetir, no me gusta. Encima, después lo pega diciendo que por personas como yo se retiró del ambiente. Me dejó como una lacra y eso no me gustó".

image También reconoció que se sintió dolida por Marixa Balli y le reprochó que lo repitiera en otro programa. Aunque intentaron calmar la situación, la tensión entre ellas quedó flotando en el aire.

Marixa, tratando de bajarle el tono, se justificó: "No quise decir ‘dos caras’. Me equivoqué, estaba re caliente. Cuando di la nota y dije que por estas cosas me fui del ambiente, no me refería a Nazarena. Tuvimos mucha historia con ella, nos detestábamos, pero cuando uno habla, se conoce más. Con ella me hallo en un montón de lados porque la vida nos pegó parecido".

Nazarena sumó un dato que nadie sabía: "Lo minimicé porque te vi enojada. Cuando saliste del chat de angelitas y le dijiste a Ángel ‘yo no quiero conducir un programa de chimentos’, dije: está enojada de verdad, se va a ir a la mierda. Entonces, hablé con la producción porque sentía que realmente te ibas a ir".

La panelista Juli Argenta también salió a defenderla: "Naza es muy conciliadora. Nos ha pasado en reuniones que intenta que todos bajen la tensión; no es ser dos caras, es intentar que el otro también esté bien". Y para cerrar, Marixa le puso un toque de ternura al asunto: "Cuando yo te digo 'la quiero', la quiero. No te voy a decir una cosa y por atrás decir otra. Yo la quiero".

Pero fuera de los intentos de calmar las aguas, quedó clarísimo que en LAM están todos con los nervios de punta, y que las internas siguen al rojo vivo. Nazarena no se guardó nada, y con cada frase fue subiendo la temperatura del programa más filoso de la tele.

