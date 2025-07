Yanina Latorre estalló contra Fernanda Iglesias y anunció que se va del aire

Pepe Ochoa al rescate mientras Yanina huye del mambo

Después del escándalo, Yanina decidió bajarse un rato de la tele, la radio y las redes. Anunció en LAM que se iba de vacaciones con su familia y que necesitaba desconectar. "Estoy fundida", dijo, entre lágrimas y conmovida por todo el mambo que se generó.

Pero no dejó el sillón vacío: en Sálvese Quien Pueda la reemplaza Pepe Ochoa, uno de los más queridos del canal, mientras que Melody Luz se suma al panel de LAM por unas semanas. Pepe, chocho con la oportunidad, le agradeció a Yanina y Ángel de Brito por confiar en él: "Gracias Yanina Latorre por la confianza y Ángel de Brito por todo", escribió en X.

image.png Tras el escándalo, Yanina anunció vacaciones y aclaró que no renuncia a sus programas. Pepe Ochoa la reemplaza en SQP y Melody Luz se suma a LAM momentáneamente.

La propia Yanina contó que primero pensó en Pía Shaw como reemplazo, pero no pudo. Después intentó con Mariana Fabbiani, tampoco. Y ahí apareció Pepe, que ya debutó y levantó polvareda entre las "angelitas", que se sintieron ninguneadas por no ser tenidas en cuenta.

Con tantos rumores dando vueltas, algunos pensaron que se iba para siempre, pero Yanina fue clarísima al aire: "No me voy de LAM, no me voy de América, ni me voy de SQP chicos. No hay nada que más me haga feliz que mi programa".

