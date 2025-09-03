La nueva película con Pierce Brosnan y Helen Mirren que nadie se quiere perder

Comparado con otros fenómenos recientes como Knives Out o KPop Demon Hunters, que arrasan con las críticas y la audiencia, El club del crimen de los jueves tiene un 75% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 60% del público. No es un número bajo, pero sí evidencia que el film no conquistó a todos.

El misterio de siempre, con un toque fresco

La película sigue a cuatro amigos de un geriátrico que empiezan resolviendo casos antiguos hasta que un asesinato toca de cerca su retiro. El director Chris Columbus (famoso por Mi pobre angelito y las dos primeras de Harry Potter) logra equilibrar la comedia con la intriga y la crítica social, algo que rara vez se logra.

image La película es un relato de misterio, comedia y crítica social, con casos que tocan de cerca a los protagonistas. Bogdan y los cambios respecto al libro le añaden bastante profundidad emocional al relato.

Bogdan es el personaje convertido ahora en el eje del conflicto: su desesperación y su motivación lo impulsan a cometer los crímenes, no desde la maldad sino de circunstancias injustas. Además, la película incorpora elementos nuevos que no estaban en el libro, como un acosador misterioso que aumenta el suspenso sin traicionar la esencia de Richard Osman, el autor de los libros en los que se basa la película.

Netflix ofrece un thriller ligero pero profundo, donde la edad de los protagonistas es un activo y no una desventaja. Al final, El club del crimen de los jueves confirma algo que muchos subestimaban: a veces, la fórmula clásica del misterio, bien contada y con un gran elenco, todavía puede emocionar y divertir.

