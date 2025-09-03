Netflix acaba de estrenar una película que no le afloja al misterio, el humor ni a las vueltas inesperadas, y ya está dando que hablar. Pierce Brosnan y Helen Mirren encabezan un elenco espectacular que mantiene la química entre ambos intacta y le da vida a una historia donde nada es lo que parece, entre asesinatos, secretos y sorpresas constantes.
POLICIAL FRESCO E INGENIOSO
La nueva película con Pierce Brosnan y Helen Mirren que nadie se quiere perder
Helen Mirren y Pierce Brosnan se meten en un misterio divertido y atrapante en Netflix: una película de crimen con humor y sorpresas que no podés predecir.
Actores de primera, críticas mixtas
En El club del crimen de los jueves (que llegó a Netflix el 28 de agosto), Helen Mirren y Pierce Brosnan lideran un reparto que incluye a Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant y Naomi Ackie. La química entre Mirren y Brosnan, que ya habíamos visto en MobLand, se nota natural y sólida.
Sin embargo, la recepción crítica y del público fue desigual. CBR calificó al elenco como "perfecto", pero algunos televidentes se quejaron de los cambios respecto al libro, como la menor presencia del sacerdote y las modificaciones en personajes como Bogdan (encarnado por Henry Lloyd-Hughes).
Aun así, el film tiene momentos que funcionan muy bien: la dinámica entre Ron e Ibrahim son explosivas pero meticulosas, dando lugar a escenas que sorprenden por su frescura. Y Joyce, interpretada por Celia Imrie, aporta un corazón humano que equilibra la historia. Pese a los cambios del libro, el carisma de los actores puede sostener la historia de la película.
Comparado con otros fenómenos recientes como Knives Out o KPop Demon Hunters, que arrasan con las críticas y la audiencia, El club del crimen de los jueves tiene un 75% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 60% del público. No es un número bajo, pero sí evidencia que el film no conquistó a todos.
El misterio de siempre, con un toque fresco
La película sigue a cuatro amigos de un geriátrico que empiezan resolviendo casos antiguos hasta que un asesinato toca de cerca su retiro. El director Chris Columbus (famoso por Mi pobre angelito y las dos primeras de Harry Potter) logra equilibrar la comedia con la intriga y la crítica social, algo que rara vez se logra.
Bogdan es el personaje convertido ahora en el eje del conflicto: su desesperación y su motivación lo impulsan a cometer los crímenes, no desde la maldad sino de circunstancias injustas. Además, la película incorpora elementos nuevos que no estaban en el libro, como un acosador misterioso que aumenta el suspenso sin traicionar la esencia de Richard Osman, el autor de los libros en los que se basa la película.
Netflix ofrece un thriller ligero pero profundo, donde la edad de los protagonistas es un activo y no una desventaja. Al final, El club del crimen de los jueves confirma algo que muchos subestimaban: a veces, la fórmula clásica del misterio, bien contada y con un gran elenco, todavía puede emocionar y divertir.
