Una nueva medida ahogará aún más a las pymes

La entidad sostiene que busca acompañar la evolución del mercado y lograr una distribución más equitativa, pero en la práctica significa un nuevo golpe para las compañías que dependen del financiamiento bursátil para sostener su capital de trabajo.
Nuevos costos que complican la operatoria
Las pymes habían tenido cierto alivio con bonificaciones introducidas durante la pandemia, pero ese beneficio desaparece y ahora deberán enfrentar cargos adicionales.
En la gestión de cobro de ECHEQs se elimina la bonificación vigente desde 2020 y se cobrará un 0,05% sobre cada instrumento. Un cheque electrónico de diez millones de pesos implicará un gasto de cinco mil pesos solo por gestión de cobro.
En los retiros anticipados se aplicará una escala fija según el monto del instrumento. Los costos arrancan en 10 mil pesos para operaciones de hasta 5 millones y llegan a 70 mil pesos cuando superan los 30 millones. Una pyme que necesite disponer antes de tiempo de fondos por urgencias de caja deberá resignar una suma significativa que erosiona su rentabilidad.
En la operatoria de rescates se aplicará un arancel del 0,06% sobre el monto pagado. En una operación de veinte millones la empresa deberá pagar doce mil pesos adicionales.
El único punto que se presenta como alivio aparece en las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE). El arancel se reduce a la mitad y queda en 0,05% sobre el monto. Además, habrá una bonificación total en los costos de custodia y gestión de cobro siempre que la factura no cambie de titularidad desde su emisión hasta el vencimiento. Sin embargo, este beneficio queda acotado frente al peso de los nuevos cargos en el resto de las operatorias.
La falsa equidad en el reparto de costos
La comunicación oficial asegura que la actualización busca distribuir los aranceles de manera más justa según el uso de los servicios.
Sin embargo, en los hechos se trata de un encarecimiento que golpea con mayor fuerza a quienes más dependen de estas herramientas, es decir, las pymes que no logran acceder a crédito bancario en condiciones razonables.
Estos costos adicionales no solo reducen el margen de financiamiento, sino que incrementan la incertidumbre en un escenario marcado por tasas de interés muy altas y un consumo interno que no repunta.
Un obstáculo más
El financiamiento a través del mercado de capitales había ganado terreno como alternativa frente a la falta de crédito bancario. Instrumentos como los ECHEQs y las Facturas de Crédito Electrónicas permitieron que muchas pymes encontraran oxígeno para sostener sus operaciones.
El impacto concreto se verá en las cuentas de cada empresa. Una pyme que descuente cheques por cincuenta millones de pesos en un mes deberá pagar veinticinco mil pesos en concepto de gestión, a lo que se suman los costos de eventuales rescates o retiros anticipados.
Para compañías que operan con márgenes ajustados, estas cifras pueden marcar la diferencia entre mantener la producción activa o frenar inversiones y contratación de personal.
El comunicado de Caja de Valores
