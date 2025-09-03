Una nueva medida ahogará aún más a las pymes

En la operatoria de rescates se aplicará un arancel del 0,06% sobre el monto pagado. En una operación de veinte millones la empresa deberá pagar doce mil pesos adicionales.

El único punto que se presenta como alivio aparece en las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE). El arancel se reduce a la mitad y queda en 0,05% sobre el monto. Además, habrá una bonificación total en los costos de custodia y gestión de cobro siempre que la factura no cambie de titularidad desde su emisión hasta el vencimiento. Sin embargo, este beneficio queda acotado frente al peso de los nuevos cargos en el resto de las operatorias.

La falsa equidad en el reparto de costos

La comunicación oficial asegura que la actualización busca distribuir los aranceles de manera más justa según el uso de los servicios.

Sin embargo, en los hechos se trata de un encarecimiento que golpea con mayor fuerza a quienes más dependen de estas herramientas, es decir, las pymes que no logran acceder a crédito bancario en condiciones razonables.

Estos costos adicionales no solo reducen el margen de financiamiento, sino que incrementan la incertidumbre en un escenario marcado por tasas de interés muy altas y un consumo interno que no repunta.

Un obstáculo más

El financiamiento a través del mercado de capitales había ganado terreno como alternativa frente a la falta de crédito bancario. Instrumentos como los ECHEQs y las Facturas de Crédito Electrónicas permitieron que muchas pymes encontraran oxígeno para sostener sus operaciones.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de estos cambios, parte de ese beneficio se esfuma.

El impacto concreto se verá en las cuentas de cada empresa. Una pyme que descuente cheques por cincuenta millones de pesos en un mes deberá pagar veinticinco mil pesos en concepto de gestión, a lo que se suman los costos de eventuales rescates o retiros anticipados.

Para compañías que operan con márgenes ajustados, estas cifras pueden marcar la diferencia entre mantener la producción activa o frenar inversiones y contratación de personal.

El comunicado de Caja de Valores

Comunicado N°12504 - Actualización aranceles de custodia – Instrumentos de Financiamiento PYME

