Pesos pesados del sindicalismo recurren al peronismo para encarar un plan de acción contra Milei

Con ellos iniciaron diálogos para definir un plan de acción contra el gobierno: "Acciones concretas contra lo que ve como un panorama de destrucción absoluta de la industria nacional".

image La CSIRA agrupa a casi 40 sindicatos de todo el país, entre ellos la UOM y Smata, furiosos por las "decisiones políticas" de Javier Milei.

Los datos en los que se basan hablan por si solos: más de 3.000 empresas de construcción y manufactureras cerraron en lo que va del gobierno de Javier Milei, lo que derivó en la pérdida de más de 160.000 puestos de trabajo.

Los planes del sindicalismo

La idea inicial que tienen es encarar una fuerte difusión a través de documentos que exhiban la difícil situación que atraviesa todo el sector. En el primero, que dieron a conocer ayer, señalaron que "el actual modelo económico está provocando un colapso productivo con cierre de fábricas, caída salarial y destrucción masiva de empleo".

milei-grita.jpg Javier Milei. Las últimas intervenciones del mandatario sobresalen por su agresividad desproporcionada. Montaje: Urgente24

Manifestaron además que las políticas oficiales "privilegian las finanzas en detrimento del trabajo argentino y la producción nacional", con consecuencias devastadoras. Por caso, mencionan un retroceso productivo: en 2024 la industria cayó 10% y 15 de las 16 ramas industriales se contrajeron. En el primer semestre de 2025, nueve ramas siguen por debajo de los niveles de 2023.

El reclamo de la CSIRA

La destrucción de empleo desde que está Javier Milei exhibe estos números: entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron 33.183 puestos en la industria manufacturera y más de 130.000 en sectores vinculados como minería y construcción.

También remarcaron lo que ocurre con los salarios, en caída libre tras la devaluación de diciembre de 2023: aún hoy, casi dos años después, los sueldos industriales reales se ubican por debajo de los de noviembre de ese año.

Mientras tanto, el cierre de empresas se aceleró de forma notable: desde fines de 2023 cerraron 1.482 industrias manufactureras y 1.669 empresas de la construcción.

Frente a este panorama, la CSIRA le reclamó al Gobierno y al Congreso la implementación "urgente de políticas activas" para recuperar el empleo y fortalecer la industria nacional.

Lo que buscan

A lo que apuntan es a un plan industrial nacional que contemple incentivos productivos, financiamiento accesible y defensa de la producción local; la reactivación del mercado interno, con salarios dignos y estabilidad laboral como motores del consumo; una plan de nversión en ciencia, tecnología y educación, para vincular innovación con desarrollo productivo; protección frente a importaciones indiscriminadas, que hoy desplazan producción nacional y destruyen miles de empleos; y por último, participación activa de trabajadores y universidades en el diseño de políticas que aseguren un futuro industrial con inclusión social.

"La desindustrialización no es un destino inevitable, es una decisión política", advierten, y concluyen:

El único camino para garantizar paz social y desarrollo humano es defender la industria argentina, el trabajo nacional y los salarios dignos. No hay Nación sin industria El único camino para garantizar paz social y desarrollo humano es defender la industria argentina, el trabajo nacional y los salarios dignos. No hay Nación sin industria

