Todo podrido: El peronismo se da por ganador, pero la interna amenaza con arruinar el festejo

“Lo que manda siempre es el bolsillo, y por eso hace tanto ruido la corrupción”.

Mapa electoral favorable (pese a la interna)

Los pronósticos del peronismo se apoyan en la Tercera sección, donde confían en un triunfo amplio. También muestran optimismo en la Primera y en La Plata. “En la Primera estamos a palo a palo, se puede ganar”, aseguró un dirigente de esa sección. En la capital bonaerense, la presencia de Julio Alak en la intendencia y las divisiones en La Libertad Avanza con Julio Garro, junto con la irrupción del radical Pablo Nicoletti dentro del espacio Somos, suman al escenario alentador.

La contracara para el oficialismo provincial es el interior bonaerense, donde La Libertad Avanza intentará descontar la diferencia, con el desafío adicional de competir no sólo contra el peronismo sino también contra el armado de intendentes radicales, macristas y vecinalistas.

Peronismo en crisis y foto del domingo

Pese a la expectativa, las tensiones internas complican la coordinación de los actos finales y generan incertidumbre sobre el domingo. Axel Kicillof encabezará los cierres en la Primera, la Tercera y La Plata, aunque desde el sector de Mayra Mendoza marcaron distancia: “A nosotros hasta ahora no nos avisaron nada y ya tenemos la agenda ocupada”.

La incógnita también alcanza al búnker de la noche electoral. El gobernador tiene previsto esperar los resultados en La Plata, sin definición todavía sobre un eventual encuentro con Máximo Kirchner y otros referentes cercanos a la ex presidenta. “Lo pensamos con todos”, respondieron desde la gobernación, aunque sin confirmar la presencia de otros sectores.

Según reconstruyó el diario Clarín, en el acto de San Martín, Kicillof habló con Sergio Massa y le adelantó que el viernes convocará a una reunión para “ordenar” y evitar que las diferencias internas opaquen la jornada.

