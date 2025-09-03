En la cuenta regresiva hacia las elecciones bonaerenses, en el peronismo crece la expectativa de un resultado favorable. En distintos sectores de Fuerza Patria reconocen que el clima político juega a su favor, aunque todavía persisten dudas sobre cómo capitalizarlo y si, en caso de confirmarse un triunfo, habrá una celebración en conjunto.
Todo podrido: El peronismo se da por ganador, pero la interna amenaza con arruinar el festejo
El peronismo sigue divido y parece que la reconstrucción de esa grieta está cada vez más lejos. La interna podría arruinar un festejo en unidad.
La lectura generalizada dentro del oficialismo provincial es que los errores del Gobierno nacional allanaron el terreno. “Perdieron la iniciativa y eso les sacó días de maldad”, sostuvo un ministro bonaerense en diálogo con el periodista Martín Bravo, del diario Clarín. El funcionario recordó que, en contraste con la campaña porteña de mayo, ahora el oficialismo libertario llega golpeado por el escándalo de los audios vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos.
“Ahora el escándalo de los audios les quitó piernas”, graficó con jerga futbolera.
Errores del Gobierno de cara a las elecciones
Un referente bonaerense cercano a Cristina Kirchner coincidió en el diagnóstico: “No está claro cómo les va a pegar en los votos que vengan haciendo agua por todos lados, es muy difícil de medir, pero están golpeados y en alguna medida pierde efecto lo que hagan”.
Otro dirigente kirchnerista lo explicó en términos más crudos: “Hay expectativa de ganar, no porque enamoremos sino porque somos la herramienta para frenar a Milei y porque todos los quilombos esta vez los tuvieron ellos”. A la par de los audios, mencionó las internas del oficialismo, los piedrazos durante la caravana en Lomas de Zamora, los traspiés en el Congreso y la crisis económica:
“Lo que manda siempre es el bolsillo, y por eso hace tanto ruido la corrupción”.
Mapa electoral favorable (pese a la interna)
Los pronósticos del peronismo se apoyan en la Tercera sección, donde confían en un triunfo amplio. También muestran optimismo en la Primera y en La Plata. “En la Primera estamos a palo a palo, se puede ganar”, aseguró un dirigente de esa sección. En la capital bonaerense, la presencia de Julio Alak en la intendencia y las divisiones en La Libertad Avanza con Julio Garro, junto con la irrupción del radical Pablo Nicoletti dentro del espacio Somos, suman al escenario alentador.
La contracara para el oficialismo provincial es el interior bonaerense, donde La Libertad Avanza intentará descontar la diferencia, con el desafío adicional de competir no sólo contra el peronismo sino también contra el armado de intendentes radicales, macristas y vecinalistas.
Peronismo en crisis y foto del domingo
Pese a la expectativa, las tensiones internas complican la coordinación de los actos finales y generan incertidumbre sobre el domingo. Axel Kicillof encabezará los cierres en la Primera, la Tercera y La Plata, aunque desde el sector de Mayra Mendoza marcaron distancia: “A nosotros hasta ahora no nos avisaron nada y ya tenemos la agenda ocupada”.
La incógnita también alcanza al búnker de la noche electoral. El gobernador tiene previsto esperar los resultados en La Plata, sin definición todavía sobre un eventual encuentro con Máximo Kirchner y otros referentes cercanos a la ex presidenta. “Lo pensamos con todos”, respondieron desde la gobernación, aunque sin confirmar la presencia de otros sectores.
Según reconstruyó el diario Clarín, en el acto de San Martín, Kicillof habló con Sergio Massa y le adelantó que el viernes convocará a una reunión para “ordenar” y evitar que las diferencias internas opaquen la jornada.
