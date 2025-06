Repudio a Fafi Pérez en las redes sociales de Boca Juniors

image.png Todo pareciera indicar que esta es la última bala para Nicolás Figal en Boca. Entre lesiones y malos rendimientos, su nivel decayó muchísimo respecto a su mejor versión, que fue entre 2022 (año en el que arribó a Brandsen 805) y 2023. (Foto: Noticias Argentinas).

Fafi Pérez la sufrió más

El periodista que cubre el día a día xeneize fue muy atacado en los comentarios -que son extraídos de X y de Instagram- por su supuesto fanatismo por Huracán.

"Una alegria para Fafi despues de la decepción de Huracán", esgrimió un cybernauta, junto a una foto editada del corresponsal con la piel del Globo. "Uhh no me digas que fue el pelotudo y mufa de Fafi Pérez, cagamos", escribió otro. "Fafi Pérez de lo más nefasto del periodismo actual", señaló otro hincha, evidentemente, enojado con Facundo...

image.png Fafi Pérez junto al ¿nuevo refuerzo de Boca Juniors...? (Imagen: @faafiperez - X).

Por qué acusan a 'Fafi' Pérez de ser hincha de Huracán

El domingo 18 de mayo, en el marco del Rosario Central 0-1 Huracán, Twitter Boca se revolucionó por el propio Pérez.

El comunicador, asombrado por la performance del Globo, publicó un posteo ensalzando al equipo de Frank Darío Kudelka. A raíz de ello, los cybernautas boquenses lo cruzaron y lo señalaron como simpatizante del elenco de Parque Patricios. Pero hay un trasfondo.

Fafi eliminó la publicación y la reemplazó por un carrusel de fotos suyas utilizando la pilcha de Boca, evidentemente, para disipar las acusasiones. Junto a las imágenes, escribió: "Con lo que quieran, menos con Boca che", junto a un emoji de una cara riéndose.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/faafiperez/status/1924278259342086590?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1924278259342086590%7Ctwgr%5E126dfd8e7b8865a09508c001135dc9bd9def7248%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fel-sindrome-daniel-angelici-acusan-fafi-perez-ser-hincha-huracan-n601737&partner=&hide_thread=false Con lo que quieran, menos con Boca che pic.twitter.com/WhYDnUpSkR — Fafi (@faafiperez) May 19, 2025

La recepción del público xeneize no fue del todo buena. "No sé que es más triste, si ser doble casaca o estar ensobrado. Primero toca aceptarlo, después nos comentas", escribió un usuario en X. "Podras ser doble camiseta o no... La que no podes refutar es la que perdiste objetividad... a punto de repetir todo lo que te mandaron de arriba como 'sentido de pertenencia', 'todos juntos, 'Pol es un fenémeno' etc, etc", arremetió otro. Otros, se burlaron de Fafi con el latiguillo más utilizado hoy en día en las social media: "Entró la bala".

Pero la cuestión no termina ahí. Varios cybernautas fueron a fondo contra Facundo Pérez y expusieron una serie de tweets en las que el periodista partidario de Boca Juniors se muestra alentando por el Quemero.

image.png Foto: @joanr__ en X.

