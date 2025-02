Incendios en la Patagonia: Se necesitan aviones hidrantes, no F-16 para ninguna guerra (y piden a Bullrich)

"¿Qué está pasando con el gobierno nacional que es quien tiene que prestar atención y recursos en los incendios? A ellos les corresponde porque la Constitución Nacional así lo establece, también la Ley Nacional de Bosques, el mismo Plan Nacional de Manejo del Fuego que ellos están desfinanciando", analizó.

Había un decreto nacional que establecía la emergencia ígnea y el Gobierno de Milei lo borró de un plumazo. Esa emergencia le permitía a la Jefatura de Gabinete de Ministros que pudiera disponer de recursos ante situaciones imprevistas y ya no lo hace

Para Beatriz Oñate el gobierno nacional gobierna para los usuarios de las redes sociales. Por eso, señala que la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, solo sobrevoló los incendios en Parque Nacional Nahuel Huapi en enero de este año y no haya tomado medidas al respecto. "Queremos respuestas concretas", expresó.

Oñate opinó que la presencia de la ministra nacional en los incendios es importante porque es una responsabilidad institucional. "Tiene que venir, vivir en primera persona, para ver cómo los combatientes están arriba de las cenizas con un calzado que por más que sea bueno, lo va a tener que cambiar, se va a dar cuenta de que los chicos necesitan agua permanentemente, se va a dar cuenta que hace falta más maquinaria".

"Queremos que vengan al territorio, porque necesitamos que vean al combatiente arriba de las cenizas todavía ardiendo", escenificó.

Por último, fue enfática con el rol que cumplen los funcionarios públicos, como Patricia Bullrich. "Si no se sienten preparados o no les interesa, que le dejen los lugares a la gente que realmente le interesa", dijo y aseguró que si los funcionarios no cumplen con sus obligaciones frente a los incendios, pedirán desde la CGT Zona Andina y Comarca sus renuncias y barajarán la posibilidad de iniciarles denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

Alberto Weretilneck puso en agenda la compra de aviones hidrantes

Mientras tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, puso en agenda la adquisición de aviones hidrantes por parte de la Provincia...

Lo dijo el propio gobernador cuando admitió que está en estudio la posibilidad de que la Provincia tenga sus aviones hidrantes, un tema que había evaluado con el Splif antes de los incendios de El Bolsón. "Es necesario tener recursos propios más allá de la ayuda del Servicio Nacional de Manejo del Fuego", afirmó en diálogo con la prensa en El Bolsón días atrás.

Y acotó: "Qué tipo de equipamiento y contratación es algo que todavía hay que discutir", dejando abierta la definición.

Mientras, desde la Legislatura presionan. El bloque PRO presentó el lunes un proyecto de comunicación para instar al Gobierno "gestionar la compra de aviones hidrantes con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa provincial ante emergencias y catástrofes relacionadas con incendios".

La legisladora María Laura Frei, oriunda de Bariloche, planteó que "se prioricen los modelos de aviones hidrantes que permitan una rápida recarga de agua y mayor autonomía en las operaciones, adaptándose a las características geográficas de la provincia". Y afirmó que se debería acondicionar para llegar con el servicio a las áreas protegidas, bosques nativos y zonas de alta vulnerabilidad ambiental.

Bariloche también declaró la emergencia ígnea

Mientras, el intendente Walter Cortés adhirió al decreto provincial que declaró la emergencia ígnea, y restringió la realización de fuego al aire libre o cualquier actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios hasta el 30 de abril.

Ya lo había hecho El Bolsón, donde se registra un incendio de interfase de magnitud desde el jueves pasado, que tuvo una víctima fatal y 120 viviendas dañadas.

Cortés se plegó el fin de semana a colaborar con las autoridades que se constituyeron en El Bolsón, ante la magnitud del incendio, destinó camiones municipales y trabajadores, y asistió en persona con ayuda de agua, frutas y otros productos de necesidad.

Actos intencionales y disturbios en El Bolsón

Ayer ante otro foco de incendio muy cerca del centro de la ciudad, que logró ser contenido rápidamente, Cortés confirmó que se trata de actos intencionales, y "pido a los vecinos que tengan los telefonos a mano, que saquen foto porque le vamos a hacer una denuncia y los vamos a meter presos. Lo que hacen es terrible, puede generar muerte, la quema de casas. Si ven algo raro, avisen" advirtió.

Pero en paralelo se desataban serios disturbios en la Comisaría de El Bolsón entre vecinos tras la detención de tres personas durante la jornada, que eran señalados como sospechosos por los incendios intencionales,

Participaban efectivos policiales, personas montadas a caballo, y vecinos que afirmaban que los señalados nada tenían que ver con el inicio del voraz incendio.

Mientras, otros vecinos se acercaron, con rebenque en mano, a exigir que no se libere a los detenidos, oponiéndose a las personas que se encontraban allí.

Esto derivó en un tenso cruce, discusiones, enfrentamientos y corridas en pleno centro de la localidad rionegrina, que todavía está convulsionada por los incendios que arrasaron con decenas de viviendas.

La agencia local 'ANB' publicó fotos sobre lo ocurrido:

Según las últimas informaciones, los detenidos fueron trasladados a una Unidad Policial de Bariloche, donde aguardarán los próximos pasos de la investigación judicial.

Patricia Bullrich, desde las redes sociales

Fue entonces cuando la ministra Patricia Bullrich apareció... por redes sociales a señalar que "se dispuso de los medios necesarios para combatir los distintos incendios".

Sin hacer mención a la intencionalidad de los siniestros ni tampoco a las personas detenidas, afirmó:

En esta gestión, la seguridad es acción. A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desplegamos todos los medios aéreos y combatientes necesarios para enfrentar los incendios en la Patagonia. No especulamos, actuamos

Y detalló acerca de las aeronaves y equipamientos que se destinaron a cada incendio de la Patagonia para cerrar el mensaje con su frase de cabecera:

No dejamos que el fuego avance. No especulamos, actuamos. No retrocedemos ante nada. Esta es la nueva Argentina: orden, decisión y acción en cada emergencia

En esta gestión, la seguridad es acción. A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desplegamos todos los medios aéreos y combatientes necesarios para… pic.twitter.com/qx39wBaXc2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2025

Los aviones de combate F-16

Mientras tanto, en Tandil, provincia de Buenos Aires, el movimiento por los aviones de combate que adquirió el Gobierno de Javier Milei, es incesante...

Una semana antes de que comenzara arde la Patagonia en el Parque Nacional Nahuel Huapi, "llegó el primero de 25 aviones F16 que la Argentina le compró a Dinamarca".

Esa aeronave no era de combate, sino que se trataba de la que será utilizada para la instrucción y capacitación, como "modelo" de entrenamiento y conocimiento de los técnicos y pilotos. Los 24 F-16 operativos llegarán a fines del año que viene, según informaron. Esos fueron fabricados hace 40 años, pero se les habrían hecho varias modificaciones para alargar su vida útil.

En tanto, en la VI Brigada de Tandil se ve mucho movimiento porque en diversos sectores, además de los hangares que alojarán a las aeronaves, tuvieron o van a tener grandes cambios. La pista se hará casi a nuevo para una mejor operatividad, aunque por razones de seguridad no se pueden brindar los detalles sobre cómo quedará. Además, ya se empezó a construir el Centro de Instrucción. Las obras estarán listas para dentro de 400 días, aproximadamente, con un costo de $3.365 millones.

El sistema F-16 adquirido a los daneses incluye un total de 16 unidades monoplaza y 8 biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y la garantía en la entrega de los repuestos durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Y todo ello para un guerra que no hay...

