En su primer año, Javier Milei perdió 185.000 empleos formales

En total, el número de trabajadores registrados se redujo de 13.392.000 a 13.281.000, siempre según los datos del Ministerio de Capital Humano.

Desaceleración

A pesar de los datos negativos en el mercado laboral que consignó el gobierno, se apreciaría una desaceleración de la pérdida de empleos.

En noviembre, el trabajo registrado se redujo apenas 0,1% mensual, lo que implicó 16.500 trabajadores menos, tras un retroceso semejante en octubre.

Sin embargo, no se avizora una recuperación. Hubo 11 de 12 meses con retrocesos o sin crecimiento del empleo formal desde diciembre de 2023.

Hubo una creación de 2.400 puestos de trabajo en noviembre, lo que equivale a una tasa de variación mensual sin estacionalidad de 0,0%.

El informe señala que el crecimiento del e|mpleo formal acumulado durante los últimos cuatro meses es “acotado con relación a la contracción verificada en los meses previos y en comparación con la expansión de la actividad económica observada durante los últimos meses”.

Son 650.000 contribuyentes de altos ingresos que no tienen regularizado a sus empleados de casas particulares. Foto: web Se perdieron 15.000 empleos en casas particulares.

¿Y la recuperación?

Según el Gobierno, la economía se empieza a recuperar –algo en lo que no coinciden todos los economistas y aseguran que solo ocurre en determinados rubros pero no en general- pero eso no se refleja en el crecimiento de la demanda laboral.

De acuerdo a la información que brinda la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado cayó 0,2% en diciembre con relación al mes anterior, que las autoridades lo atribuyeron a "factores estacionales".

El informe consigna que el empleo privado solo creció levemente en la Industria manufacturera (0,1%), mientras que se estancó en Comercio, restaurantes y hoteles (0,0%), Transporte, Servicios financieros y Sociales mostraron valores negativos (entre 0,0% y -0,5%8), y la Construcción cayó (1,9%).

Además, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, el salario promedio registrado tuvo en cada mes variaciones interanuales menores a la inflación. Recién en noviembre, la variación salarial fue superior a la de los precios.

