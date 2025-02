Temprano: Córdoba arrancó la campaña y políticos abren fuego

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1887436924723310978&partner=&hide_thread=false Más claro imposible el video del presidente de nuestro bloque.



Agradezco a los legisladores que apoyaron el proyecto para eliminar las #PASO.



El Frente Cívico y parte del radicalismo votó en contra de este proyecto.



Espero que sus jefes no hagan lo mismo en el Congreso… https://t.co/vvGSISfzn3 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 6, 2025

Córdoba y las PASO

Por su parte, la oposición de Córdoba aseguró que el proyecto oficialista para empujar el apoyo cordobés a la caída de las PASO fue “un show para las redes”. Con esa excusa, los legisladores que responden a Luis Juez del bloque del Frente Cívico, y aquellos que siguen a Rodrigo de Loredo en el radicalismo no dieron luz verde al proyecto.

A pesar de ello, la postura de esos mismos espacios políticos en el Congreso sería la de acompañar la medida propuesta por el Gobierno nacional. Por lo tanto, la maniobra local en la Legislatura cordobesa no tendría réplica directa en el tratamiento nacional.

Legislatura de Córdoba interior.jpg

De cualquier manera, el desacuerdo sobre un tema prácticamente consensuado dejó a la vista el nivel de tensión entre los diversos espacios. Cabe recordar que en Córdoba se ponen en juego 9 bancas para Diputados, una cantidad sustanciosa en un escenario de paridad legislativa a nivel nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1887182980696744214&partner=&hide_thread=false Hoy llevamos al recinto de la Legislatura de Córdoba el proyecto para que se frene el aumento impositivo. Como no tiene despacho de comisión, para su tratamiento sobre tablas se requieren dos tercios, para lo cual debiera de acompañarlo parte del peronismo, cuestión que… pic.twitter.com/gNHVwrVGkF — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) February 5, 2025

“Credos con cabeza de alcancía”

Por otra parte, la sesión cordobesa también contuvo un intento de freno del aumento impositivo patrimonial previsto por el Gobierno provincial para 2025. En ese caso, la oposición no logró instalar el debate, aunque guarda esperanzas de poder hacerlo más adelante.

En ese sentido, el diputado Rodrigo de Loredo descargó en redes contra el fracaso de la sesión y en particular de la materia impositiva. “Podrá ser una realidad si los legisladores que no integran el oficialismo peronista cumplen el mandato ciudadano y no se dejan comprar por el gobierno, como ya ha pasado. Ojo, los hay de todos los colores y todos los partidos. Solo se podrá evitar si los ciudadanos identifican quién es quién y si algún legislador NO oficialista no termina siendo un cerdo cabeza de alcancía”, dijo en referencia al freno a los aumentos.

En la misma sintonía, Luis Juez acusó al oficialismo de “sobreactuar” en la sesión. “Los reyes del despilfarro y la malversación, los padres del impuestazo, simulando preocupación por los gastos del Estado Nacional, pretenden decirme que debo votar por la suspensión de las PASO. Tranquilos, no sobreactúen; hace tiempo que vengo diciendo que hay que eliminarlas. Ahora, Ud., Sr. Gobernador, revea el IMPUESTAZO al que está sometiendo a los cordobeses, solo para seguir sosteniendo una estructura costosa, corrupta e ineficiente”, disparó.

Tanto el radical como el ex presidente del PRO en el Senado ya comenzaron la campaña, pero la de 2025, admitiendo sus ansias por ser gobernadores.