Javier Milei se lleva historia a marzo: Los nazis no eran "zurditos" como afirma

En dicho encuentro, ella afirmó que Hitler no era "de derecha", sino que, al contrario, era un "comunista". De nuevo, incorrecto y peligroso, porque busca desdibujar la verdadera naturaleza de los crímenes del nazismo. Como ya explicaron varios historiadores, el nazismo fue un movimiento de extrema derecha, anticomunista y antidemocrático, que persiguió y exterminó a los comunistas, los socialistas, los judíos y otras minorías.

La afirmación de quienes, como Milei o Weidel, repiten el mismo error, es absurda completamente (por no decir infantil o lastimosa). A los nazis no les gustaba nada que tuviera que ver con el socialismo ni el comunismo. Y además, la evidencia histórica muestra que bajo el régimen nazi, los comunistas y los socialistas fueron detenidos, perseguidos, encarcelados y enviados a campos de concentración, e incluso ilegalizaron y destruyeron el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata. En otras palabras, los nazis no eran "zurditos", sino que el socialismo era, para ellos, un enemigo a vencer.

Lo que Milei no parece entender, o capaz prefiere ignorar, es que al intentar vincular el socialismo con el nazismo demuestra no solamente que no sabe historia, sino que aparte tergiversa el pasado, le quita gravedad a los horrores que se vivieron durante el Tercer Reich y diluye la lucha contra el fascismo que costó tantas vidas. Milei ignora por completo la naturaleza fascista del nazismo, y así, cae en una de las falacias más peligrosas de la política: el negacionismo. En vez de esclarecer la historia, confunde y alimenta mitos que intentan blanquear un pasado aterrador.

