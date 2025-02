Fernando Petrocelli arma 'bardo' con José Pékerman sin precisar

José Pékerman tiene 75 años. Marcelo Bielsa llegó a 69 años. Ricardo Gareca cumple 67 el 10/02. Fernando Batista tiene 54. Lionel Scaloni va por los 46. Pékerman rechazó la oferta de la Federación Peruana de Fútbol para entrenar a su Selección mayor. Pero la edad no fue la restricción mayor. El objetivo no explicitado era desarrollar una nueva generación de jugadores pensando en las Eliminatorias 2028 / 2029, ya que cualquiera sabe que Perú no jugará e Mundial 2026.