El caso Valentín Barco le sigue dando la razón a Juan Román Riquelme

El ex Boca llegó al conjunto francés debido a sus pocos minutos en Sevilla (él mismo pidió irse y no ser convocado para tener más minutos) y también porque en Brighton (equipo que lo compró) no lo tiene en cuenta. Es su tercera oportunidad europea en escasos meses y el conjunto de Estrasburgo tiene la posibilidad de comprar el pase del volante al equipo de la Premier League.