LAM capitalizó el escándalo de Diego Brancatelli y su amante: "Bienvenida"

Marianela Mirra le confirmó a LAM su ruptura con José Alperovich

Hace algunos días desde LAM, a través de Pepe Ochoa, lograron contactarse con Marianela Mirra quien rompió el silencio y vía WhatsApp brindó detalles de su separación con el exgobernador de Tucumán.

La exganadora de Gran Hermano se contactó con el periodista y se refirió al final de la relación sentimental. "Me separé, pasamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que no confía. Me dejó por teléfono", manifestó.

"Me cansé del maltrato, de las amenazas constantes de la hija más chica. Yo pasé un infierno, siempre poniéndole fuerza y ganas. Creo mucho en la gente, pero no, ya esto no daba para más", añadió.

Y posteriormente sumó al respecto: "De todo este circo espantoso, la palabra que más me dolió fue la desconfianza. Nunca supe a qué se lo atribuía".

