La amante de Diego Brancatelli fue suspendida en Net TV: Ataque de furia del conductor

Embed - ¡GUERRA TOTAL! LUCIANA ELBUSTO VS DIEGO SUÁREZ

Sin embargo, en la misma emisión de A la tarde se contactaron con Suárez, quien volvió a expedirse ofuscado ante lo ocurrido. "En lo personal, me cae super bien Luciana. En lo profesional, ella decidió mentirme, faltar al programa. Separemos eso, con la decisión que toma un canal de pedirle que se tome unos días para bajar la exposición mediática", explicó el conductor.

"Pude haberme excedido en las formas, pero sigo pensando exactamente lo mismo", espetó Suárez, quien al advertir que Elbusto Luciana estaba presente en el programa mientras él hablaba, comentó irónico: "Menos mal que le pedimos del canal que no ha más programas de televisión".

"Ahora resulta que ella fue la amante de Diego Brancatelli, que pasaron todas las cosas que pasaron, y el culpable soy yo", reaccionó Suárez ante los cuestionamientos del panel del magazine por su juicio moral a Elbusto en público, y sin titubeos afirmó que la periodista lo hizo sentir como "un pelotudo" en vivo.

Diego Brancatelli se resignó y confirmó infidelidad: "Está todo a la vista"

En la mañana del miércoles (14/5) Diego Brancatelli eligió al ciclo A la Barbarossa de Telefe para confirmar públicamente su infidelidad, luego de que Luciana Elbusto lo hiciera en la jornada de ayer. Si bien el periodista de C5N afirmó que no daría notas a ningún medio sobre el tema, las circunstancias lo obligaron a expedirse.

Embed - Diego Brancatelli rompe el silencio tras las confesiones de Luciana Elbusto | #ALaBarbarossa

"Es el primer programa con el que hablo, hasta ayer decidí no hacerlo. Prioricé la privacidad y la intimidad, sigo sosteniendo lo mismo pero es necesario decir algunas cosas", introdujo Brancatelli, explicando su decisión de descargarse en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

"Obviamente no estoy bien, nadie puede estarlo en esta situación. No es algo que nadie haya elegido o buscado, o si en realidad, porque si vamos un poco más profundo, tendría que haber medido las consecuencias", manifestó y luego deslizó una confirmación de su vínculo extramatrimonial con Elbusto:

Sé cuáles son los errores que cometí, las cosas que hice, las personas que lastimé o lo que estoy poniendo en juego. Tampoco maté a nadie, no robé nada, es una cuestión que tiene que ver con la moral Sé cuáles son los errores que cometí, las cosas que hice, las personas que lastimé o lo que estoy poniendo en juego. Tampoco maté a nadie, no robé nada, es una cuestión que tiene que ver con la moral

Y aseguró: "Todo esto lo voy a arreglar con mi familia, con Cecilia que es una excelente mujer, a la que amo, amé y nunca pensé algo distinto. Tengo dos nenes hermosos que es por lo que principalmente quiero hablar, los quiero proteger".

Embed - LUCIANA ELBUSTO CONFIRMÓ SU RELACIÓN CON DIEGO BRANCATELLI: "DUELE QUE NO PIENSE EN CUIDARME"

"Me parece que el tema ya se pasó tres pueblos y no están pensando que hay nenes que escuchan todo. Más allá de la bronca que me puedan tener pido por favor que piensen en los niños, y que aún con esto que puede estar bien o estar mal, es un tema de índole privado", reflexionó respecto al tratamiento de los medios sobre el tema.

No voy a pasar por los medios a confirmar o negar nada, está todo a la vista. Se va a resolver en la intimidad. No pienso exponerme, ni decir cuándo comenzó ni nada No voy a pasar por los medios a confirmar o negar nada, está todo a la vista. Se va a resolver en la intimidad. No pienso exponerme, ni decir cuándo comenzó ni nada

Por otro lado, Brancatelli destacó la manera en que su esposa, Cecilia Insinga, procesó lo ocurrido: "Reaccionó una manera que me asombra muchísimo. Todos tenemos nuestra miseria, nuestras cosas buenas y malas, y nos elegimos por esas cosas. Voy a luchar por hacer las cosas mejor. Lo que ya está hecho, hecho está. Pedí las disculpas que debía pedir, no fue sencillo ni breve. Fueron horas de conversación. Me sirvió mucho para reflexión y pensar. Aprendo muchísimo de ella y de mi familia".

"Cuando hablamos los tres quería proteger a las familias y evitar lo que está pasando ahora, no es una cuestión de caretaje. Queríamos decir 'esto ya pasó', y hablarlo en familia", reveló acerca de la conversación que mantuvieron los involucrados.

"Los chats que se filtraron son falsos y por eso no iba a salir a hablar. Pero fue escalando y ahora la situación es esta. En todos los programas empezaron a decir la información que les llegaba y terminó con Luciana contando todo en todos lados", concluyó el periodista.

