En la noche del jueves (07/08) Esteban Trebucq estuvo como invitado en el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece. Si bien durante la entrevista el periodista tocó varios temas de la mano de la conducción de Mario Pergolini, en un determinado momento se emocionó a tal punto que conmovió a su entrevistador.
"BIEN DE ABAJO"
Esteban Trebucq emocionó a Pergolini tras quebrarse al hablar de su familia
El conductor Esteban Trebucq estuvo como invitado en el ciclo que conduce su colega por El Trece y no logró contenr la emoción al hablar de sus padres.
Es que en un determinado momento quien actualmente es una de las figuras de LN+ comentó que tiene un hermano que lejos de su posición, más de derecha, milita junto a la izquierda. Si bien entre risas aclaró que es "gran tipo", la emoción llegó posteriormente cuando se refirió a su familia.
"¿Tus padres? Venían de una familia: ¿De qué tipo?", le preguntó el exconductor de Caiga quien caiga. A lo que el invitado contestó orgulloso que viene de una familia "clase media", que su padre comenzó "bien de abajo" y se quebró cuando mencionó: "Fue mejor promedio de la Universidad de La Plata".
Asimismo, posteriormente le pasó algo similar cuando se refirió a su madre al revelar: "Crió a cuatro hermanos sola". En ese momento la tribuna se fundió en un fuerte aplauso, su colega atinó a agarrarle la mano, y agregó: "Mamá es como la ídola. ¿Viste?".
Esteban Trebucq recordó cuándo supo que Javier Milei ganaría las elecciones
En otro momento de la entrevista, Esteban Trebucq contó que a raíz de hacer notas en la calle se dio cuenta que Javier Milei tenía altas chances de ser Presidente.
El conductor contó que en marzo de 2023 salió a hacer entrevistar a las personas que caminaba por Constitución para América TV porque "el rating no funcionaba".
"Le preguntaba a la gente a quién iba a votar. Marzo del 2023. Todo el mundo me decía 'Milei'", recordó con sorpresa.
Y agregó que luego de hacer la cobertura volvió al estudio y expresó: "Che, me parece que se van a llevar una sorpresa bárbara. Me parece que va a ganar este tipo".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Aerolíneas Argentinas rompe todo y lanza pasajes al Caribe con grandes descuentos
Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
Un lugar rico y barato para merendar todo lo que quieras por $15.000