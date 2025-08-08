Esteban Trebucq emocionó a Pergolini tras quebrarse al hablar de su familia

Esteban Trebucq recordó cuándo supo que Javier Milei ganaría las elecciones

En otro momento de la entrevista, Esteban Trebucq contó que a raíz de hacer notas en la calle se dio cuenta que Javier Milei tenía altas chances de ser Presidente.

El conductor contó que en marzo de 2023 salió a hacer entrevistar a las personas que caminaba por Constitución para América TV porque "el rating no funcionaba".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1953646151049036110&partner=&hide_thread=false "En Marzo del 2023 hice un móvil y supe que Milei iba a ganar"



Esteban "El Pelado" Trebucq habló de su relación con el presidente Javier Milei.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/mcMHNeGbhF — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 8, 2025



"Le preguntaba a la gente a quién iba a votar. Marzo del 2023. Todo el mundo me decía 'Milei'", recordó con sorpresa.

Y agregó que luego de hacer la cobertura volvió al estudio y expresó: "Che, me parece que se van a llevar una sorpresa bárbara. Me parece que va a ganar este tipo".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Aerolíneas Argentinas rompe todo y lanza pasajes al Caribe con grandes descuentos

Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Un lugar rico y barato para merendar todo lo que quieras por $15.000