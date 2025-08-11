Los grandes misterios de 'La hora de la desaparición' que nadie terminó de entender

La bruja que es más que una villana y sus símbolos oscuros

Gladys, interpretada por Amy Madigan, es la figura más enigmática de la película. Su origen y su naturaleza se mantienen en la sombra, y eso la vuelve mucho más inquietante como villana. Usa una planta que se parece al espino negro para hacer magia negra y maldecir a sus víctimas con sangre; una planta que, según se sabe, tiene un fuerte vínculo histórico con la brujería, especialmente en culturas gaélicas y celtas, aunque la versión que vemos en pantalla parece un híbrido creado para la historia.

image Gladys es una bruja enigmática que usa magia negra y simbolismos oscuros para controlar a sus víctimas. Su origen y naturaleza permanecen intencionalmente ambiguos.

El personaje de Gladys parece habitar entre lo humano y lo sobrenatural, viviendo probablemente desde finales del siglo XIX. La referencia que hace a la "consunción" (una forma antigua de llamar a la tuberculosis) sugiere que lleva mucho tiempo en esa maldad. Además, no está claro si es realmente la tía de Alex o alguien que se hace pasar por ella, porque en distintos momentos la llaman "tía" de Alex o "tía" de su madre, y la familia parece tener encuentros previos con ella, aunque siempre queda la duda.

Además, Gladys aparece en sueños o visiones de personajes que no la conocen en persona, como Justine, Archer y James, generando uno de los climas más aterradores de toda esta película de terror. Esto parece mostrar que tiene influencia mágica y psíquica, que actúa como una infección que se expande entre los habitantes del pueblo.

Su campana tiene símbolos que despiertan curiosidad: un triángulo y el número seis. En la brujería, el triángulo, especialmente cuando se invierte, está relacionado con la Diosa Anciana, un símbolo femenino poderoso. El número seis se asocia con la brujería y el mal, sobre todo en su versión triplicada (666). Para Gladys, estos símbolos son una especie de sello o herramienta para activar posesiones tras preparar sus conjuros o maleficios. El triángulo que cambia de posición en los créditos finales puede aludir también a la alquimia y a la elaboración de pociones (según análisis del filme y entrevistas con Cregger).

image Las personas poseídas corren con los brazos extendidos, una postura inspirada en la foto de la “Niña del Napalm”. La brutalidad de la imagen original fue lo que Cregger quiso transmitir en la película.

Finalmente, el modo particular en que corren las personas poseídas, con los brazos estirados, también genera intriga. Cregger reconoció en Entertainment Weekly que ese gesto nació de su recuerdo de la foto de la "Niña del Napalm" en Vietnam, una imagen brutal donde la chica corre con los brazos extendidos porque su cuerpo fue quemado por napalm. "Creo que esa imagen es terrible, y la forma en que ella sostiene los brazos me partió. Hay algo realmente perturbador en esa postura. Si tuviera que adivinar, puede que esa sea la semilla de esa escena. No lo sé. Pero no dudé en incluir esa pose. Sabía que los personajes correrían así."

Así, el director se distancia de explicaciones lógicas, y vuelve a mostrar que el terror en La hora de la desaparición es más bien una mezcla de sensaciones que emergen de lo profundo y lo personal.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

El Ejército Argentino busca camionetas todo terreno: Qué marca quiere

Tras luz verde de YPF, volverá a operar histórica refinería del país

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir