"Shrek 5" ya genera polémica por su nuevo look: ¿Por qué hicieron semejante cambio?

image.png La animación de "Shrek 5" se volvió más realista y detallada, siguiendo las tendencias actuales de la animación. Ahora, los personajes tienen texturas más complejas, aunque hay opiniones divididas entre los seguidores de la saga.

Pero lo que más impacta es cómo las caras de los personajes parecen más detalladas, con texturas que parecen salidas de una película de acción real. Pero este estilo más cercano al fotorrealismo no es el primer cambio realizado en la franquicia de Shrek: Gato con botas: el último deseo, de 2022, experimentó con un estilo parecido, y a muchos les encantó. Claro, no podemos dejar de lado lo que representa el cambio visual: un paso hacia la modernización del universo Shrek. Pero, ojo, esto no es solo para verse bonito. Es una estrategia que busca hacer que el público, cada vez más exigente con los efectos visuales, se quede enganchado con algo nuevo.