Alerta por la tasa de Plazo Fijo: No todo es lo que parece

La suba es notoria y deja expuesta la dinámica del sector. En solo una semana, el rendimiento máximo creció tres puntos porcentuales, lo que se traduce en una diferencia significativa para quienes tienen un capital para invertir. La brecha de tasas entre las distintas entidades también se amplió, incentivando a los ahorristas a comparar antes de tomar una decisión.

Por qué subieron las tasas de plazo fijo y cuál fue la decisión del BCRA

La razón detrás de este movimiento de tasas no es al azar. Según el análisis de diversos especialistas y la información oficial, el BCRA aplicó una serie de medidas de política monetaria para contener la inflación y estabilizar el mercado. Uno de los movimientos más significativos fue el aumento en el nivel de encajes bancarios al 40%, una medida que busca retirar liquidez del mercado. Al haber menos dinero disponible para los bancos, estos se ven obligados a ofrecer tasas más atractivas para captar los depósitos de los clientes.

Además, el mercado de bonos a tasa fija también experimentó un aumento en sus rendimientos. Esta situación, sumada a la necesidad de atraer ahorros en pesos para evitar una mayor presión sobre el dólar, llevó a los bancos a reaccionar de manera casi inmediata, elevando la TNA de los plazos fijos.

Tasas en picada: Cuánto rinde hoy un plazo fijo con la TNA más alta

La trampa de las tasas: Por qué no todos los bancos actualizan sus apps al mismo tiempo

Si bien la noticia hace que los ahorristas den saltos de alegría, deben tener en cuenta un detalle crucial, la tasa oficial que publica el BCRA es una referencia, no una obligación de aplicación instantánea. La información que figura en la página web del organismo puede tardar en reflejarse en los homebanking y las apps de cada banco.

Es en este punto donde reside la "trampa" o la "trampa de las tasas" que mencionábamos al principio. Mientras que bancos como Cuenta DNI o REBA actualizaron rápidamente sus rendimientos, otras entidades pueden demorarse. Para el ahorrista, esto significa que, si bien el banco puede figurar con una tasa alta en los listados, al momento de constituir el plazo fijo, la tasa que se aplica es la anterior.

Guía para el ahorrista: Cómo asegurarte de obtener la mejor tasa de plazo fijo

Para no caer en esta trampa, la clave es la verificación. Antes de constituir un plazo fijo, el ahorrista debe tomarse un minuto para corroborar que la tasa ofrecida por la app de su banco coincide con la oficial. Una buena práctica es ir a la sección de inversiones dentro del homebanking y simular un depósito. De esta forma, se puede ver la TNA que el banco está ofreciendo en ese preciso momento.

Además, es recomendable comparar la tasa de tu banco con la de otras entidades. Como se ve en el listado, la diferencia entre el rendimiento más alto y el más bajo puede llegar a ser de varios puntos porcentuales

