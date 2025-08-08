Una nueva suba en las tasas de plazo fijo sacudió al mercado, ofreciendo rendimientos que no se veían hace semanas. Sin embargo, no todo es lo que parece. La TNA oficial publicada por el BCRA no siempre se refleja al instante en los sistemas de todos los bancos, lo que puede confundir a los ahorristas en su búsqueda de la mejor opción.
TASAS QUE SUPERAN EL 37%
Alerta por la tasa de Plazo Fijo: No todo es lo que parece
La necesidad de atraer ahorros en pesos para evitar una mayor presión sobre el dólar, llevó a cada banco a reaccionar, elevando la TNA del plazo fijo.
La disparidad en la oferta bancaria es notoria y obliga a los clientes a estar más atentos que nunca.
El dato que encendió las alarmas: Las tasas de plazo fijo, en alza
Hoy, 8 de agosto de 2025, el mercado de plazos fijos se encuentra en plena ebullición. El listado de tasas que informa el BCRA muestra un panorama de rendimientos que escalaron notablemente. En la cima del ranking se ubican bancos como Cuenta DNI y REBA, que ofrecen una Tasa Nominal Anual del 39%. Un escalón más abajo, pero con una oferta igualmente atractiva, encontramos a entidades como el Banco Mariva, Banco Meridian, Banco VOII, Bancor y Banco CMF, con un 38%.
Esta competencia por captar depósitos es una gran noticia para los ahorristas, que ven cómo sus pesos pueden rendir más. Sin embargo, el entusiasmo debe ir acompañado de cautela. La rapidez de cada banco para sumarse a la carrera de las tasas no es la misma.
Comparación del plazo fijo semana a semana: Cuánto se ganaba hace 7 días atrás
El panorama actual contrasta fuertemente con la semana pasada. Hace apenas siete días, el 1° de agosto de 2025, el mercado de plazos fijos se movía con otros números. En ese entonces, la tasa más alta del mercado era del 36%, ofrecida por REBA, mientras que otros bancos importantes como el Banco Nación pagaban el 33% y el Banco Galicia ofrecía un 31%.
La suba es notoria y deja expuesta la dinámica del sector. En solo una semana, el rendimiento máximo creció tres puntos porcentuales, lo que se traduce en una diferencia significativa para quienes tienen un capital para invertir. La brecha de tasas entre las distintas entidades también se amplió, incentivando a los ahorristas a comparar antes de tomar una decisión.
Por qué subieron las tasas de plazo fijo y cuál fue la decisión del BCRA
La razón detrás de este movimiento de tasas no es al azar. Según el análisis de diversos especialistas y la información oficial, el BCRA aplicó una serie de medidas de política monetaria para contener la inflación y estabilizar el mercado. Uno de los movimientos más significativos fue el aumento en el nivel de encajes bancarios al 40%, una medida que busca retirar liquidez del mercado. Al haber menos dinero disponible para los bancos, estos se ven obligados a ofrecer tasas más atractivas para captar los depósitos de los clientes.
Además, el mercado de bonos a tasa fija también experimentó un aumento en sus rendimientos. Esta situación, sumada a la necesidad de atraer ahorros en pesos para evitar una mayor presión sobre el dólar, llevó a los bancos a reaccionar de manera casi inmediata, elevando la TNA de los plazos fijos.
La trampa de las tasas: Por qué no todos los bancos actualizan sus apps al mismo tiempo
Si bien la noticia hace que los ahorristas den saltos de alegría, deben tener en cuenta un detalle crucial, la tasa oficial que publica el BCRA es una referencia, no una obligación de aplicación instantánea. La información que figura en la página web del organismo puede tardar en reflejarse en los homebanking y las apps de cada banco.
Es en este punto donde reside la "trampa" o la "trampa de las tasas" que mencionábamos al principio. Mientras que bancos como Cuenta DNI o REBA actualizaron rápidamente sus rendimientos, otras entidades pueden demorarse. Para el ahorrista, esto significa que, si bien el banco puede figurar con una tasa alta en los listados, al momento de constituir el plazo fijo, la tasa que se aplica es la anterior.
Guía para el ahorrista: Cómo asegurarte de obtener la mejor tasa de plazo fijo
Para no caer en esta trampa, la clave es la verificación. Antes de constituir un plazo fijo, el ahorrista debe tomarse un minuto para corroborar que la tasa ofrecida por la app de su banco coincide con la oficial. Una buena práctica es ir a la sección de inversiones dentro del homebanking y simular un depósito. De esta forma, se puede ver la TNA que el banco está ofreciendo en ese preciso momento.
Además, es recomendable comparar la tasa de tu banco con la de otras entidades. Como se ve en el listado, la diferencia entre el rendimiento más alto y el más bajo puede llegar a ser de varios puntos porcentuales
