Pastilla contra el ACV: El hallazgo que entusiasma a los científicos

Así funciona la pastilla que engaña al cerebro y activa la recuperación

Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, con experimentos en ratones y validaciones en humanos a través de electroencefalogramas, encontró que las interneuronas parvalbúmina del córtex premotor cumplen un rol central en la recuperación post-ACV. Estas neuronas, al sincronizarse, permiten reorganizar la conectividad perdida y facilitar que el cerebro "reaprenda" los movimientos.

image El estudio identificó que interneuronas parvalbúmina del córtex premotor coordinan la recuperación post-ACV; la droga DDL-920 activó estos circuitos en ratones, restaurando movimientos y aumentando oscilaciones gamma asociadas a plasticidad.

Lo más llamativo es que, al administrar un compuesto experimental llamado DDL-920, los animales recuperaron funciones motoras de forma comparable a quienes habían recibido rehabilitación intensiva. Incluso se observó un aumento en las oscilaciones gamma, un patrón eléctrico cerebral asociado a la plasticidad y el aprendizaje motor.

El estudio aclara que la droga no reemplaza la terapia física, pero sí puede potenciarla o abrir una alternativa para quienes no tienen acceso a una rehabilitación adecuada. Y ahí está la clave: millones de personas en todo el mundo quedan fuera de programas de rehabilitación de calidad. Un fármaco que active el mismo circuito podría transformar esas realidades.

image La investigación aclara que la droga no reemplaza la rehabilitación, pero puede potenciarla o ser alternativa cuando el acceso es limitado, activando los mismos circuitos que se estimulan con ejercicios intensivos.

Por ahora, las pruebas se hicieron en ratones jóvenes y en modelos experimentales, lo cual deja la duda sobre qué pasará en pacientes mayores de 65 años (el grupo donde ocurre el 80% de los ACV) o en mujeres, que suelen tener peor pronóstico. Pero el potencial es enorme: por primera vez se identificó un blanco neuronal específico y se probó una molécula que logra resultados funcionales.

El propio artículo de Nature concluye que "este trabajo demuestra que es posible desarrollar fármacos que reproduzcan los efectos de la rehabilitación". Este podría ser el inicio de una nueva etapa, donde la rehabilitación deje de depender solo de la voluntad y el acceso, y cuente también con un respaldo farmacológico. El ACV, que hasta ahora fue sinónimo de secuela irreversible, podría empezar a tener un camino distinto.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano

Se viene el "uno-dos" del Congreso a Milei (ya cayeron 5 decretos), mientras crece escándalo por corrupción

Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix