Pastilla contra el ACV: El hallazgo que entusiasma a los científicos

Un estudio reciente publicado en Nature agitó el tablero: la ciencia encontró una forma de que una pastilla imite lo que hoy solo logra la rehabilitación intensiva. En un terreno donde el ACV sigue siendo una deuda enorme de la medicina, este hallazgo abre una posibilidad inesperada que podría cambiar cómo se piensa la recuperación.
ACV: la gran cuenta pendiente de la medicina moderna
En oncología, en cardiología o en inmunología vimos avances que hace unas décadas eran impensados. Sin embargo, en el caso del accidente cerebrovascular el progreso es mucho más lento.
El ACV es responsable de cerca del 80% de las discapacidades adquiridas en adultos y, según la Organización Mundial de la Salud, más de 12 millones de personas lo sufren cada año. De ellas, un 70 a 80% queda con limitaciones motoras en un brazo o una mano, y gran parte no recupera nunca la funcionalidad.
Se sabe que cuanto antes y con mayor intensidad se inicie la rehabilitación (la única herramienta disponible), mejores son las chances. Pero hay obstáculos concretos: falta de acceso a terapias, desigualdades en el sistema de salud, condiciones previas del paciente y la propia gravedad del ACV. A esto se suma que la plasticidad cerebral tiene un tiempo limitado: las mejores posibilidades de recuperación se concentran en las primeras semanas o meses después del evento.
Lo que muestran los grandes ensayos clínicos internacionales, como recuerda Nature Neuroscience, es que los avances en rehabilitación son modestos. Y no es por falta de voluntad de los pacientes o los médicos, sino porque no existe aún un tratamiento que potencie de manera clara esos procesos naturales de reaprendizaje. Ahí es donde entra el nuevo trabajo publicado en Nature.
Así funciona la pastilla que engaña al cerebro y activa la recuperación
Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, con experimentos en ratones y validaciones en humanos a través de electroencefalogramas, encontró que las interneuronas parvalbúmina del córtex premotor cumplen un rol central en la recuperación post-ACV. Estas neuronas, al sincronizarse, permiten reorganizar la conectividad perdida y facilitar que el cerebro "reaprenda" los movimientos.
Lo más llamativo es que, al administrar un compuesto experimental llamado DDL-920, los animales recuperaron funciones motoras de forma comparable a quienes habían recibido rehabilitación intensiva. Incluso se observó un aumento en las oscilaciones gamma, un patrón eléctrico cerebral asociado a la plasticidad y el aprendizaje motor.
El estudio aclara que la droga no reemplaza la terapia física, pero sí puede potenciarla o abrir una alternativa para quienes no tienen acceso a una rehabilitación adecuada. Y ahí está la clave: millones de personas en todo el mundo quedan fuera de programas de rehabilitación de calidad. Un fármaco que active el mismo circuito podría transformar esas realidades.
Por ahora, las pruebas se hicieron en ratones jóvenes y en modelos experimentales, lo cual deja la duda sobre qué pasará en pacientes mayores de 65 años (el grupo donde ocurre el 80% de los ACV) o en mujeres, que suelen tener peor pronóstico. Pero el potencial es enorme: por primera vez se identificó un blanco neuronal específico y se probó una molécula que logra resultados funcionales.
El propio artículo de Nature concluye que "este trabajo demuestra que es posible desarrollar fármacos que reproduzcan los efectos de la rehabilitación". Este podría ser el inicio de una nueva etapa, donde la rehabilitación deje de depender solo de la voluntad y el acceso, y cuente también con un respaldo farmacológico. El ACV, que hasta ahora fue sinónimo de secuela irreversible, podría empezar a tener un camino distinto.
