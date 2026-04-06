Una investigación de The Guardian dejó al descubierto cómo Meta no logró frenar el tráfico de niños dentro de plataformas masivas como Facebook e Instagram, donde algunos explotadores operaban en espacios privados y difíciles de controlar. El caso derivó en una condena judicial millonaria para la tecnológica de Mark Zuckerberg por su rol frente a estos delitos.
INVESTIGACIÓN DE THE GUARDIAN
Escándalo Meta: Vendían menores por Facebook e Instagram y la empresa no lo veía
Meta quedó bajo la lupa tras una investigación de The Guardian, que reveló cómo la falta de controles en Facebook e Instagram dio vía libre al tráfico de niños.
Cómo funcionaba la trata de personas en Facebook e Instagram
Lo más inquietante de todo esto es que no pasaba a la vista de cualquiera, sino en los rincones menos visibles de las plataformas. Según la investigación, buena parte de estas redes se movían en espacios privados: mensajes directos de Facebook Messenger, cuentas cerradas de Instagram y publicaciones efímeras como las Stories, que desaparecen en 24 horas.
Ahí es donde los tratantes encontraban terreno fértil. Buscaban adolescentes, analizaban su actividad online y avanzaban con lo que se conoce como "grooming": una estrategia de manipulación progresiva para ganar confianza y después explotar a la víctima. Esto está respaldado por documentos judiciales revisados por los periodistas, en los que aparecieron transcripciones de negociaciones concretas para la venta de menores, realizadas directamente a través de estas herramientas.
El contexto de la pandemia, donde los chicos pasaban más tiempo conectados y menos expuestos a los adultos que pudieran detectar situaciones raras, ayudó a que esto creciera. De hecho, fiscales en Estados Unidos señalaron que los casos de trata infantil vinculados a redes sociales aumentaban alrededor de un 30% por año.
Y hay otro dato que no es menor: muchos de estos casos no fueron detectados por la propia empresa. Algunos moderadores que trabajaron para Meta contaron que veían contenido extremadamente sensible todos los días, pero que sus informes rara vez derivaban en acciones concretas. Según sus testimonios, los criterios internos para escalar estos casos eran tan limitados que dejaban pasar situaciones graves.
Meta pierde en la Justicia: la multa millonaria que marca un antes y un después
Todo ese trabajo de investigación terminó siendo parte de un proceso judicial clave. En marzo de 2026, Meta perdió un juicio en Estados Unidos y fue condenada a pagar 375 millones de dólares por no haber protegido adecuadamente a menores en sus plataformas. Parte de la evidencia presentada en el caso surgió directamente del trabajo de The Guardian.
El fallo es importante porque toca un punto sensible: durante años, las grandes tecnológicas se apoyaron en la Sección 230 y demás leyes para evitar responsabilidades por lo que hacen sus usuarios. Pero acá la discusión cambió, porque la Justicia entendió que no se trató solo de desconocimiento, sino también de falta de respuesta frente a señales claras.
Mientras tanto, la empresa sigue sosteniendo que tiene herramientas para proteger a los usuarios y que va a apelar el fallo. Sin embargo, en el mismo juicio aparecieron contradicciones internas bastante fuertes. Por ejemplo, se reconoció que los sistemas de autodenuncia (es decir, cuando un usuario reporta algo) son menos efectivos que las herramientas automáticas de detección, algo que va en contra del discurso oficial de la empresa.
Otro tema que hace ruido es el avance del cifrado en los mensajes. Desde Meta argumentan que es una mejora en privacidad, pero los investigadores y las autoridades advierten que también complica la detección de delitos, porque ni la empresa ni la Justicia pueden acceder al contenido de esas conversaciones.
En paralelo, siguen apareciendo casos que refuerzan el problema. La investigación menciona historias concretas, como la de una adolescente de 15 años que fue contactada por un adulto a través de Instagram, recibió drogas adulteradas y murió esa misma noche. También se documentaron situaciones en las que el dinero por explotación sexual se intercambiaba mediante herramientas digitales de la propia plataforma.
Por qué este tema no es lejano (aunque parezca)
Puede parecer una historia lejana, centrada en Estados Unidos y en una empresa mundial, pero en realidad toca algo mucho más cercano. Las redes sociales son parte del día a día, sobre todo entre adolescentes, y el nivel de exposición es cada vez mayor.
Distintos informes internacionales coinciden en que más del 60% de los jóvenes usa redes sociales todos los días, lo que amplía el alcance de estos riesgos. Y si a eso se le suma que muchas interacciones pasan por canales privados, el margen de control se achica bastante.
Cierto es que la tecnología avanza más rápido que los mecanismos para controlarla. Y en ese desfasaje, los más vulnerables quedan en el medio.
Al final del día, lo que se discute es qué responsabilidad tienen las plataformas y hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que estos delitos sigan pasando frente a sus narices.
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