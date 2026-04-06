Escándalo Meta: Vendían menores por Facebook e Instagram y la empresa no lo veía

Meta pierde en la Justicia: la multa millonaria que marca un antes y un después

Todo ese trabajo de investigación terminó siendo parte de un proceso judicial clave. En marzo de 2026, Meta perdió un juicio en Estados Unidos y fue condenada a pagar 375 millones de dólares por no haber protegido adecuadamente a menores en sus plataformas. Parte de la evidencia presentada en el caso surgió directamente del trabajo de The Guardian.

El fallo es importante porque toca un punto sensible: durante años, las grandes tecnológicas se apoyaron en la Sección 230 y demás leyes para evitar responsabilidades por lo que hacen sus usuarios. Pero acá la discusión cambió, porque la Justicia entendió que no se trató solo de desconocimiento, sino también de falta de respuesta frente a señales claras.

image La Justicia condenó a Meta a pagar 375 millones por sus fallas en protección infantil. Fuente: AP.

Mientras tanto, la empresa sigue sosteniendo que tiene herramientas para proteger a los usuarios y que va a apelar el fallo. Sin embargo, en el mismo juicio aparecieron contradicciones internas bastante fuertes. Por ejemplo, se reconoció que los sistemas de autodenuncia (es decir, cuando un usuario reporta algo) son menos efectivos que las herramientas automáticas de detección, algo que va en contra del discurso oficial de la empresa.

Otro tema que hace ruido es el avance del cifrado en los mensajes. Desde Meta argumentan que es una mejora en privacidad, pero los investigadores y las autoridades advierten que también complica la detección de delitos, porque ni la empresa ni la Justicia pueden acceder al contenido de esas conversaciones.

En paralelo, siguen apareciendo casos que refuerzan el problema. La investigación menciona historias concretas, como la de una adolescente de 15 años que fue contactada por un adulto a través de Instagram, recibió drogas adulteradas y murió esa misma noche. También se documentaron situaciones en las que el dinero por explotación sexual se intercambiaba mediante herramientas digitales de la propia plataforma.

Por qué este tema no es lejano (aunque parezca)

Puede parecer una historia lejana, centrada en Estados Unidos y en una empresa mundial, pero en realidad toca algo mucho más cercano. Las redes sociales son parte del día a día, sobre todo entre adolescentes, y el nivel de exposición es cada vez mayor.

Distintos informes internacionales coinciden en que más del 60% de los jóvenes usa redes sociales todos los días, lo que amplía el alcance de estos riesgos. Y si a eso se le suma que muchas interacciones pasan por canales privados, el margen de control se achica bastante.

Cierto es que la tecnología avanza más rápido que los mecanismos para controlarla. Y en ese desfasaje, los más vulnerables quedan en el medio.

Al final del día, lo que se discute es qué responsabilidad tienen las plataformas y hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que estos delitos sigan pasando frente a sus narices.

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