El Nueve baraja y da de nuevo: Quién es el conductor que puede salvar el prime time

¿Cuándo sale al aire y qué formato tendrá el ciclo?

Según los datos que trascendieron hasta ahora, el nuevo programa de Doman sería semanal, solo los martes, y ocuparía el horario central de la noche. La periodista Marina Calabró aportó el detalle clave: "Ocuparía la franja del prime time en El Nueve a partir de las 23:00".

En cuanto al estreno, todo apunta al martes 28 de abril, aunque el canal no realizó ninguna confirmación oficial al respecto.

¿El panel? elegido, pero bajo secreto

Uno de los puntos que más intriga genera es la composición del equipo que acompañará a Doman en pantalla. El conductor confirmó que ya tiene definidos a sus panelistas, pero eligió el suspenso como estrategia de comunicación: "Se va a saber la semana que viene".

La promesa de revelar los nombres en los próximos días seguramente mantendrá en alerta a la audiencia. Mientras tanto, la incógnita alimenta la expectativa en torno al debut.

La pregunta que flota en el ambiente televisivo es, si un programa semanal de una sola emisión podrá competir con fuerza en una grilla que cada vez necesita más presencia diaria para construir una audiencia fiel. La respuesta, por ahora, llegará recién a fines de abril.

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