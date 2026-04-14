La salida de Beto Casella obligó a El Nueve a revisar su programación de punta a punta. En ese proceso de reordenamiento, el canal encontró en Fabián Doman una figura de peso suficiente para sostener una franja horaria de alto valor: el prime time nocturno.
"TODO APUNTA A..."
El Nueve baraja y da de nuevo: Quién es el conductor que puede salvar el prime time
El Nueve avanza con un nuevo programa en su franja nocturna y Fabián Doman estará al frente del proyecto. Qué dijo el periodista al respecto.
Doman, figura reconocida tanto en periodismo político como en el universo del espectáculo, llevaba semanas siendo mencionado como posible incorporación. Finalmente, la confirmación llegó de su propia voz: habrá programa, habrá panel y hay fecha tentativa de estreno.
Confusión con la productora y aclaración de Fabián Doman
Sin embargo, el camino hasta llegar a este acuerdo estuvo lejos de ser lineal. En las últimas semanas circuló con fuerza el rumor de que Doman conduciría un ciclo de citas románticas, algo así como una versión actualizada del clásico de Roberto Galán. Pero al no concretarse, el propio periodista se encargó de despejar las dudas en diálogo con Yanina Latorre en el programa SQP de América TV.
"A mí el canal no me había ofrecido nada, me lo había ofrecido una productora que es Kuarzo. El canal y yo todavía estamos tratando de entender qué pasó en el medio", comenzó diciendo Doman.
No obstante, y lejos de quedar herido por el malentendido, Doman aclaró que las conversaciones con El Nueve siempre corrieron por un carril paralelo y más afín a sus intereses: "Igual yo venía hablando en paralelo con el canal por el otro programa. Hablaba por los dos proyectos y estoy muy contento con este, que es el que yo realmente quería hacer".
¿Cuándo sale al aire y qué formato tendrá el ciclo?
Según los datos que trascendieron hasta ahora, el nuevo programa de Doman sería semanal, solo los martes, y ocuparía el horario central de la noche. La periodista Marina Calabró aportó el detalle clave: "Ocuparía la franja del prime time en El Nueve a partir de las 23:00".
En cuanto al estreno, todo apunta al martes 28 de abril, aunque el canal no realizó ninguna confirmación oficial al respecto.
¿El panel? elegido, pero bajo secreto
Uno de los puntos que más intriga genera es la composición del equipo que acompañará a Doman en pantalla. El conductor confirmó que ya tiene definidos a sus panelistas, pero eligió el suspenso como estrategia de comunicación: "Se va a saber la semana que viene".
La promesa de revelar los nombres en los próximos días seguramente mantendrá en alerta a la audiencia. Mientras tanto, la incógnita alimenta la expectativa en torno al debut.
La pregunta que flota en el ambiente televisivo es, si un programa semanal de una sola emisión podrá competir con fuerza en una grilla que cada vez necesita más presencia diaria para construir una audiencia fiel. La respuesta, por ahora, llegará recién a fines de abril.
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