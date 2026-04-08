El océano Atlántico tenía un secreto bien guardado: Un enorme banco de agua dulce. La ciencia ha quedado sorprendida luego de que investigadores lo hallaran recientemente. Pero, ¿Cuándo se formó, cómo y qué implica para la humanidad? Los científicos empiezan a encontrar algunas respuestas de este descubrimiento.
PRIMICIA CIENTÍFICA
Descubrimiento de agua dulce bajo océano Atlántico impacta al mundo
El descubrimiento de grandes cantidades de agua dulce bajo el océano Atlántico ha causado revuelo en la ciencia. Esto es lo que implica.
Asombroso descubrimiento de agua dulce bajo océano Atlántico
La primicia científica en sí, es el descubrimiento de presencia de agua dulce bajo el lecho marino. Esto se produjo en una expedición frente a las costas de Massachusetts, que limita con el océano Atlántico.
Un equipo internacional obtuvo las primeras pruebas de acuíferos de agua dulce ocultos, tras análisis de núcleos de sedimentos recuperados en el lugar.
“Nos entusiasmó comprobar que existe agua dulce en diversos tipos de sedimentos, tanto marinos como terrestres”, declaró Brandon Dugan, profesor y jefe adjunto del departamento de geofísica de la Escuela de Minas de Colorado y codirector científico de la expedición, según comunicado.
“La presencia de agua dulce en materiales tan diferentes nos ayudará a comprender las condiciones que propiciaron su acumulación. Los análisis posteriores que realizará el equipo científico nos permitirán determinar dónde y, sobre todo, cuándo se depositó el agua en este lugar”, agregó.
5 datos del descubrimiento en el océano Atlántico
La revista especializada Live Science detalla algunos datos interesantes de la Expedición 501, como se le conoce, y del hallazgo bajo el lecho marino que sorprende al mundo:
- Los investigadores extrajeron 50.000 litros de agua del lecho marino en tres puntos próximos a las islas de Nantucket y Martha's Vineyard
- El enorme embalse de agua dulce descubierto frente a la costa este podría tener 20.000 años de antigüedad
- El embalse bajo el lecho marino parece extenderse desde la costa de Nueva Jersey hasta el norte de Maine
- Podría haberse formado durante la última edad de hielo, cuando la región estaba cubierta de glaciares
- Este depósito de agua dulce es tan gigantesco que podría abastecer a una ciudad del tamaño de Nueva York durante 800 años.
¿Qué implica el descubrimiento de agua dulce en el Atlántico?
Los resultados del estudio no son finales, por lo que podrían haber más sorpresas. De hecho, todo parece apuntar a que el depósito de agua dulce recién descubierto bajo el lecho marino podría ser aún más extenso.
"Dado que muchas regiones costeras dependen de las aguas subterráneas para su abastecimiento de agua dulce, los hallazgos iniciales de la expedición son de gran relevancia para la sociedad", detalla la Escuela de Minas de Colorado.
Los científicos esperan que, próximamente, se revelen otros detalles del yacimiento como los microbios que podrían habitar ahí.
Se agota el agua dulce en el planeta
Ahora bien, este descubrimiento no es dato menor, considerando que científicos ya han advertido que el agua dulce del planeta está desapareciendo a un ritmo acelerado.
En 2025, un análisis liderado publicado en la revista científica Science Advance advirtió sobre la disminución de la disponibilidad de agua dulce en el mundo.
"Los continentes han sufrido una pérdida de almacenamiento de agua terrestre sin precedentes desde 2002", advirtieron. Desde ese año, "el 75% de la población vive en 101 países que han estado perdiendo agua dulce".
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