Descubrimiento de agua dulce bajo océano Atlántico impacta al mundo

5 datos del descubrimiento en el océano Atlántico

La revista especializada Live Science detalla algunos datos interesantes de la Expedición 501, como se le conoce, y del hallazgo bajo el lecho marino que sorprende al mundo:

Los investigadores extrajeron 50.000 litros de agua del lecho marino en tres puntos próximos a las islas de Nantucket y Martha's Vineyard El enorme embalse de agua dulce descubierto frente a la costa este podría tener 20.000 años de antigüedad El embalse bajo el lecho marino parece extenderse desde la costa de Nueva Jersey hasta el norte de Maine Podría haberse formado durante la última edad de hielo, cuando la región estaba cubierta de glaciares Este depósito de agua dulce es tan gigantesco que podría abastecer a una ciudad del tamaño de Nueva York durante 800 años.

dia-internacional-tierra-portada El descubrimiento ocurre en medio de la preocupación por la disponibilidad de agua dulce en el planeta.

¿Qué implica el descubrimiento de agua dulce en el Atlántico?

Los resultados del estudio no son finales, por lo que podrían haber más sorpresas. De hecho, todo parece apuntar a que el depósito de agua dulce recién descubierto bajo el lecho marino podría ser aún más extenso.

"Dado que muchas regiones costeras dependen de las aguas subterráneas para su abastecimiento de agua dulce, los hallazgos iniciales de la expedición son de gran relevancia para la sociedad", detalla la Escuela de Minas de Colorado.

Los científicos esperan que, próximamente, se revelen otros detalles del yacimiento como los microbios que podrían habitar ahí.

Se agota el agua dulce en el planeta

Ahora bien, este descubrimiento no es dato menor, considerando que científicos ya han advertido que el agua dulce del planeta está desapareciendo a un ritmo acelerado.

En 2025, un análisis liderado publicado en la revista científica Science Advance advirtió sobre la disminución de la disponibilidad de agua dulce en el mundo.

"Los continentes han sufrido una pérdida de almacenamiento de agua terrestre sin precedentes desde 2002", advirtieron. Desde ese año, "el 75% de la población vive en 101 países que han estado perdiendo agua dulce".

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