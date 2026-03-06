Avanza la energía solar en San Luis y llegará a 80.000 hogares

En su etapa de mayor actividad, la construcción contempla la creación de más de 150 puestos de trabajo, priorizando la incorporación de mano de obra local. Este enfoque en el empleo regional refuerza el compromiso del grupo con las comunidades donde opera y consolida a San Luis como actor clave en la generación de energías renovables a nivel nacional. Se prevé que en abril comenzarán las obras civiles. Los 44 contenedores recibidos son parte de los 214 totales, que seguirán ingresando en las próximas semanas.

AVANZALAENERGIASOLARENSANLUISYLLEGARAA80000HOGARESFOTO3 El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, recorrió los avances en las obras de aprovechamiento de la energía solar que llegará a 80.000 hogares.

¿Qué fue lo que dijo Juan José Retamero, fundador de Aisa Group?

“Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país”, explicó Juan José Retamero, fundador de Aisa Group.

“Calicanto no es solo un parque solar: es un aporte concreto al desarrollo de San Luis y una señal de confianza en el potencial energético de la Argentina. Nuestro compromiso es entregar un proyecto de excelencia tecnológica, generador de empleo y valor para la comunidad local”, agregó Retamero durante el recorrido al parque.

Claudio Poggi destacó la vinculación del parque solar con el Plan Maestro de Energía

El gobernador Claudio Poggi, por su parte, destacó la vinculación del parque solar con el Plan Maestro de Energía. También señaló su importancia en la estabilización de todo el sistema energético provincial. “En San Luis van a encontrar tierra fértil para invertir y una escucha atenta”, le aseguró a Juan José Retamero. Además, resaltó el potencial de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que forma a técnicos en diversos rubros. “Es muy adaptable a las demandas de las coyunturas de hoy y de mañana”, aseveró Poggi.

El Parque Calicanto representa el primer eslabón energético de Aisa Group en Argentina, dentro de un plan de mayor alcance orientado a desarrollar hasta 1.000 MW de energía solar en la próxima década, actualmente en análisis para su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Los costos de las obras

Este proyecto se enmarca en un plan de inversiones más amplio que el grupo proyecta en más de USD 2.000 millones adicionales en sectores como minería, energías renovables, pesca, agroindustria, desarrollo inmobiliario y oil & gas.

Entre los principales hitos del grupo en el país se destacan la reactivación de la mina Gualcamayo con el desarrollo de la nueva explotación Carbonatos Profundos, en San Juan; la compra de la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut; y la reconversión del predio de la ex-Cinzano, también en San Juan, hacia un desarrollo inmobiliario de uso mixto.

Sobre Aisa Group

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un grupo de empresas de origen familiar enfocado en el desarrollo permanente, equilibrado y duradero, impulsado por una visión de largo plazo que prioriza la inversión responsable y la reinversión continua de los recursos generados. Con presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, opera en sectores estratégicos como energía, minería, pesca, agroindustria, vitivinicultura e inmobiliario.

Más notas de Urgente24

Nacho Torres se acerca al Uruguay de Yamandú Orsi y muestra el "potencial" de Chubut

Rogelio Frigerio y los citricultores apuran la apertura del mercado de USA

Soledad Martínez inauguró las clases y es el primer "Distrito Google" del país

Tigre lanzó el programa Envión y ofrece importantes descuentos en útiles escolares

Julio Zamora agita la interna del PJ: "No nos pueden robar nuestro corazón peronista"

Ibarguren: "La responsabilidad olvidada", los principios y consecuencias en la vida pública