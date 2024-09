Las hijas de Jorge Lanata buscarían declararle insania mental: "Pidió hablar con Perón"

image.png

Por su parte, Marcovecchio optó por la discreción en cuanto al estado de salud de su esposo, preocupada por preservar su imagen pública.

Según la abogada, la esposa del periodista se resiste a la idea de declarar insano a Lanata debido a su legado y prestigio como una figura destacada del periodismo. "Elba nunca quiso que esto se haga público por la imagen de un hombre brillante", explicó Piro, destacando el esfuerzo de Marcovecchio por proteger la reputación de su marido.

El manejo del patrimonio de Lanata también fue motivo de conflicto. Según la abogada, Andrea Rodríguez, la primera esposa del conductor, le había sugerido redactar un testamento en favor de sus hijas, a lo cual Lanata se negó en su momento. Además, sus hijas le pidieron que no se casara con Marcovecchio, pero él decidió seguir adelante con el matrimonio.

Piro subrayó que las decisiones tomadas por Lanata en el pasado, cuando estaba en pleno uso de sus facultades, deben ser respetadas. Hace dos años, Lanata habría realizado una importante disposición de sus bienes, un acto que, según la abogada, fue efectuado estando en plena capacidad mental.

"Esa es la voluntad de Jorge en sus plenas facultades", enfatizó Piro, insistiendo en que dichas decisiones deben prevalecer.

Fuego en la interna familiar de Jorge Lanata: Denuncia de las hijas, videos y audios explosivos

Mientras Jorge Lanata continúa atravesando una delicada situación de salud, las mujeres de vida están en pie de guerra. Sucede que sus hijas presentaron una denuncia contra Elba Marcovecchio, esposa del periodista, acusándola de robar lujosas pertenencias de su casa.

Bárbara y Lola Lanata presentaron videos y audios como pruebas en el documento que presentaron ante la Justicia. A este material accedieron el envío Argenzuela de C5N y el portal BigBang News.

La presentación consta de 67 páginas, donde denuncian delitos por parte de la pareja de su padre. "Venimos a solicitar que en forma urgente se designe provisoriamente a las suscriptas como red de apoyo de Jorge Lanata", es una de las principales peticiones de Lola y Bárbara.

Tal como indica el escrito, las jóvenes sostuvieron que Marcovecchio "eligió las cosas que se llevó" y enumeraron cada una de las cosas que aseguran se llevó la pareja de su padre.

Ceniceros de Hermes; todos los pañuelos de seda de Hermes; pañuelos Mc Queen; lapiceras Mont Blanc; encendedores Dupont, 2 de oro; una rosa de plata de Pallarols; vajilla de valor; anteojos; toda la colección de relojes, incluso el Rolex, y obras de arte integran el listado.

Respecto a estas, indicaron que faltan los certificados de autenticidad de las mismas, los cuales eran guardados por el periodista en distintas carpetas. Cabe mencionar que Lanata es un gran coleccionista de obras de arte y su patrimonio está valuado en una cifra millonaria.

Por otra parte, mencionaron un faltante de dinero en efectivo que se encontraba en cajones del escritorio y que rondaría entre los 35 y los U$S50 mil. Además, señalaron que los consumos de las extensiones de las tarjetas de crédito del conductor aumentaron "considerablemente" desde que éste se encuentra internado.

En la denuncia también se cita a un colaborador de Lanata, quien relató una llamativa actitud de Marcovecchio durante sus visitas al Hospital Italiano, donde el conductor de Radio Mitre se encontraba internado: "A pesar de conocer su estado de salud, le traía siempre cosas dulces como scons, lemon pie, tortas de Maru Botana. Ellas se las ponía delante para que las comiera. Le insistía para que las probara incluso cuando él decía que no".

En este contexto, la situación de Marcovecchio sumó complicaciones por la aparición de unos mensajes en los que apunta directamente contra las hijas de su esposo y evidencia su enfrentamiento.

"Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo. Yo no soy parte de este conventillo, yo no salgo a hablar", expresa en un mensaje donde se refiere a las críticas que Lola y Bárbara realizaron públicamente.

En tanto, en otra grabación se la escucha decir:

Voy a decir algo terrible, porque es la sangre de Jorge: sus hijas son malas, están demostrando que lo son. Todo este quilombo es por guita Voy a decir algo terrible, porque es la sangre de Jorge: sus hijas son malas, están demostrando que lo son. Todo este quilombo es por guita

En otra conversación se puede escuchar a Marcovecchio dialogar con Facundo Quiroga, otro de los testigos en la causa. En la misma, la letrada desea saber quién está de su lado y quien del lado de las hijas, con quienes le prohibió la comunicación. "No quiero que le cuentes nada", le pidió al hombre, a quien además prometió un puesto de trabajo en caso de que el comunicador fallezca.

Según los audios que están en mano de la Justicia, Elba fue estricta con las órdenes que dio mientras su marido se encuentra en rehabilitación. "Sara no entra mas acá. Nos tenemos que cuidar. No la llames más, la mejor estrategia es cero. No le cuentes nada de lo que pase en nuestras vidas", comenzó diciendo en referencia a Sara Stewart Brown, ex de Lanata.

"Sara va a estar diciendo que cuida a Salsa (la perra de Jorge) y yo quedo como una hija de puta", reprochó la abogada, quien además acusó a Quiroga de haberla metido en todo esto: "Me tiraste a los lobos, me vas a resolver esto porque te quedas solito".

