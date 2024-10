Milei y la reconfiguración de las alianzas

Para Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, el giro de Milei es “el reconocimiento de una emergencia”. “Milei no consiguió los dólares para salir del cepo. Necesita más comercio, más inversiones y más financiamiento. Como los resultados en el mundo occidental no son los que esperaba, ahora golpea otras puertas”, le dijo a Ahora Play. En aquella entrevista, Milei afirmó que China “no exige nada, solo que no los molesten”. Pero Elizondo recuerda que el financiamiento que el gobierno chino puede proveer para proyectos de su interés, como en la áreas de alimentos, energía y minería, viene con la condición de que se contraten empresas de su país para desarrollarlos. Por otro lado, ¿que quiere decir que “no los molesten”? La interpretación inmediata fue que no se los amenace con, por ejemplo, una inspección a la estación espacial de bandera china instalada en Neuquén.