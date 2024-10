Qué le pidió Alberto Fernández a Javier Milei para defenderse de las acusaciones de Fabiola

Tras esa declaración, la abogada de Fabiola, Mariana Gallego, denunció en la causa por violencia de género que Cintia Tonetti, ama de llaves de la quinta de Olivos y la primer testigo de la defensa de Alberto Fernández, violó el acuerdo de confidencialidad que firmó cuando ingresó a trabajar.

Qué le pide a Javier Milei

En ese contexto, Alberto Fernández, a través de su abogada Silvina Carreira, presentó un escrito en la Justicia solicitando que Javier Milei levante la supuesta clausula de confidencialidad de sus testigos.

"Ante este panorama y toda vez que las nuevas autoridades serían las competentes para levantar un 'supuesto' convenio de confidencialidad, vengo a solicitar que se libre oficio de manera urgente al Presidente de la Nación Dr Javier Milei y a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei levanté la ‘supuesta’ confidencialidad invocada por ustedes y remita de manera urgente el documento legal que lo sustente", reza el pedido presentado por Fernández.

La defensa del ex presidente asegura que la defensa de Fabiola Yañez “invoca una confidencialidad que no existe”, ya que las normas de confidencialidad que regulan a los empleados públicos es sobre “datos del Estado”. Es decir, quienes trabajen en el esfera pública no pueden transmitir datos de una persona que obtiene de una base de datos oficial, más no detalla prohibiciones sobre detalles de la vida privada de los ex jefes de Estado y sus parejas.